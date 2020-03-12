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Нацкорпус "поставил" Сивохо на колени в знак "примирения" - ФОТО, ВИДЕО

12:31
Нацкорпус "поставил" Сивохо на колени в знак "примирения" - ФОТО, ВИДЕО - фото 1
Нацкорпус "поставил" Сивохо на колени в знак "примирения" - ФОТО, ВИДЕО

В четверг, 12 марта, в Киеве советник главы СНБО Сергей Сивохо попытался представить т.н. "Национальную платформу примирения и единства". Но не совсем удачно.

"Слуга народа" провела соцопрос в "ЛДНР" - Сивохо

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ cо ссылкой на BBC.

Во время мероприятия, в КВЦ "Парковый" проникли несколько десятков членов Нацкорпуса.

Сергей Сивохо на презентации платформы, фото ВВС - фото 197131

Вопреки присутствию правоохранителей, они сумели подойти к Сивохо и начать диалог.

Сергей Сивохо на презентации платформы, фото ВВС - фото 197132

"Слуга народа" решил удалиться из помещения, но не совсем удачно: кто-то толкнул его в спину и он упал на колени. На пути к выходу ему кричали "Сепар" и "Клоун".

Напомним, 17 февраля Сергей Сивохо анонсировал запуск Национальной платформы "примирения и единства" с боевиками "ЛДНР". Что из себя представляет этот проект – он не уточнил, однако многим было ясно, что эта идея абсолютно бесперспективна, что и подтвердилось на следующий день.

18 февраля после обстрелов боевиков "слуга народа" перенес запуск своего проекта.

Напомним, 17 февраля Сергей Сивохо анонсировал запуск Национальной платформы "примирения и единства" с боевиками "ЛДНР". Что из себя представляет этот проект – он не уточнил, однако многим было ясно, что эта идея абсолютно бесперспективна, что и подтвердилось на следующий день.

18 февраля


https://beztabu.net/novosti_t4952
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Новости Украина Сергей Сивохо СНБО Киев
BBC
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