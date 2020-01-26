Из-за халатности прокурора с главаря контрабанды Альперина сняли электронный браслет

Альперин уже без браслета, из-за халатности прокуроров

Одесский предприниматель Вадим Альперин, которого небезосновательно обвиняют в даче 800 тысяч долларов взятки детективу НАБУ, а также называют крестным отцом контрабанды по всей стране, сумел добиться очередного послабления для себя меры пресечения.

О своей очередной победе над Фемидой написал на своей странице в Facebook написал адвокат Альперина Андрей Федур.

По его словам, от электронного средства слежения контрабандист избавился благодаря халатности прокурора САП. И халатность эта может быть не случайной.

"Забавность ситуации заключается в том, что пару дней назад прокурор САП Перов А.В. боролся как лев, чтобы продолжить судом обязанность носить “электронный браслет”. И следственный судья из ВАС даровал ему такое решение. Хотя для этого и не было никаких правовых оснований. А прокурор Перов А.В. “забыл” передать решение в исполнение. Не думаю, что поведение прокурора можно объяснить словами из песни: “укололся и забылся”. Здесь видимо что-то другое”, – написал Федур.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский опубликовал в Facebook пост, в котором заявил, что разыскиваемый детективами Национального антикоррупционного бюро “крестный отец контрабанды в Украине” Вадим Альперин сбежал от правоохранителей.

В тот же день обвиняемый сам пришел к следователям.

Как известно, бизнесмена Вадима Альперина задержали в ноябре 2017-го при попытке дать детективу НАБУ взятку в 800 тысяч долларов. Заплатив залог в размере 141 тыс. грн, преступник сбежал из страны. Но свою деятельность, судя по всему, не прекратил.

26 ноября 2019 г. детективы НАБУ ворвались в здание Киевской таможенной службы и пришли домой с обысками к главе ведомства Сергею Тупальскому. В ходе следственно-оперативных действий были задержаны 10 человек, включая помощника Альперина.

Информация об операции дошла до ушей самого президента и тот заявил, что Альперин якобы скрылся от следствия во время спецоперации НАБУ на таможне. Не ограничившись информсводкой, Владимир Зеленский пообещал "ценный подарок" за поимку контрабандиста.

В свою очередь защита Альперина пообещала скорую сдачу своего подзащитного органам правопорядка. 27 ноября 2019 г. Вадим Альперин добровольно явился в САП и был задержан детективами НАБУ. На следующий день следователи бюро объявили подозрение обвиняемому.

29 ноября Высший антикоррупционный суд арестовал Альперина на 2 месяца с правом внесения залога в размере 70 млн грн.