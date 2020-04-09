Из-за дыр в бюджете медики больниц в Тернопольской области остались без зарплат

Врачам из нескольких больниц Тернопольской области нечем платить

Вместо обещанных Кабмином доплат сотни сотрудников больниц в области, где бушует коронавирус, не получили вообще ни копейки. И денег для оплаты их труда даже в виде минимальных четырех тысяч гривен нет.

В сложившейся ситуации напрямую виновны нардепы и представители центральных органов власти, которые фактически отменили децентрализацию и за счет своей некомпетентности создали огромные дыры в бюджете.

Обещанные правительством доплаты для медиков обязали выплачивать из местных средств, но где их раздобыть, никто не подумал. В итоге врачи, медсестры и санитарки оказались в настолько сложной ситуации, что под вопросом стоит даже покупка продуктов.

По данным 24 канала, ужасная обстановка с зарплатами сложилась в двух районных больницах Тернопольской области - в Кременецкой и Почаевской.

- Президент говорит, что медикам будут увеличивать зарплаты. Нам уже как бы там ни добавляли, а дали минималку, хоть тех 4000, что мы заслужили. Мы понимаем, какая беда сейчас в стране, но не за что купить даже каких-то продуктов, - заявила медсестра Кременецкой коммунальной районной больницы Валентина Богач.

По словам главврача медучреждения, без зарплат за март остались более 400 человек, а задолженность составляет около полутора миллионов гривен.

- Субвенция, которая была в общегосударственном плане, не подразумевала достаточно средств для закупок. Средства перераспределили в связи с коронавирусом. Из-за этого в местном бюджете образовалась задолженность, - подчеркнул директор Кременецкой больницы Павел Кисиль.

Аналогичная ситуация случилась и в Почаеве, где 30 сотрудников находятся в обсервации из-за контакта с больными, а еще четверо медсестер лежат с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В райсовете говорят, что бюджеты пустые.

- Нам четко ответили, что разбираться с положением мы должны самостоятельно, мол, платите своими деньгами. Но их нет, ведь районный бюджет голый-босый, - заявил глава района Владимир Стефанский. - Мы попросили помощи и у области, и у Кабмина. Ее нет. А за последние сто тысяч гривен купили медикам средства защиты.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны слишком поздно начали предпринимать хоть какие-то меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.