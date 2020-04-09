В Киевской области могут ввести режим максимального ограничения передвижения

В Киевской области могут начать полностью запрещать передвижение людей без необходимости

11 и 12 апреля власти столичного региона призывают жителей вообще не выходить из дома без крайней на то необходимости. В облгосадминистрации собираются вводить тотальные ограничения на передвижения граждан.

Об этом сегодня на брифинге заявил исполняющий обязанности главы области Василий Володин.

По словам чиновника, на усиление карантина властям придется пойти для того, чтобы не растягивать карантин до осени.

- Очень прошу людей провести выходные дома. Если вы это не сделаете, ситуацию удержать мы не сможем, и ограничительные меры будут вынужденно продлеваться как минимум до сентября. При благоприятном же исходе постепенная отмена карантина возможна уже в мае, - подчеркнул губернатор.

В данный момент, как утверждает глава ОГА, в области подтверждено 133 случаев заболевания, а 1448 человек находятся в самоизоляции как контактировавшие с зараженными. Именно наличие огромного количества потенциальных переносчиков инфекции и вынуждает местную власть идти на драконовские методы. Правда, пока они носят лишь рекомендательный характер.

Напомним, по состоянию на сегодня в Украине 1892 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 57 летальных 45 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 224 новых случая.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.