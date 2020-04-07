Заплатите вы: в Кабмине решили, что доплачивать медикам должны из местных бюджетов (ФОТО)

В Кабмине очень хитро "выделили" деньги на доплату медикам

Рассказы властей о том, что работники сферы здравоохранения должны получать на 300% больше денег, чем обычно, оказались тупым пиаром. По крайней мере, под формулировкой о доплатах и премиях, власти, как оказалось, имели в виду совсем не то, что должны были.

Согласно документу, который направили из МОЗ в облгосадминистрации, обеспечивать указки центральной власти должны не за счет и без того просевшего государственного бюджета, а из местных.

С учетом фактической отмены децентрализации "Слугами народа", когда города недополучают десятки миллионов гривен и вынуждены отправлять их в столицу, эффект от увеличения зарплат для некоторых категорий граждан может быть катастрофическим. Ведь основные средства, которые получают казны населенных пунктов - подоходные налоги с зарплат людей. В условиях карантина эти суммы резко снижаются. А расходы городов - наоборот увеличиваются за счет необходимости проводить экстренные мероприятия, связанные с пандемией.

Фактически же в Минздраве и Кабмине решили опустошить местные бюджеты в угоду не выделению средств из дырявого государственного. Но зато об увеличении оплат работы для медиков говорят как о своей победе. Хотя и за счет чужих денег.

Напомним, в Украине же цифра по-прежнему остается несоизмеримой с реальностью - 1462 случая заражения за более чем месяц. 45 человек скончались.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.