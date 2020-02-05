Из ПЦУ сбежал один епископ: Раскрыты детали

Из ПЦУ сбежал один епископ: Раскрыты детали

Белгород-Днестровский епископ Филарет (Панку) перешел из ПЦУ в юридически несуществующую УПЦ КП.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевского патриархата".

По данным источника, 3 февраля 2020 епископ Филарет обратился к "патриарху УПЦ КП" Филарету с просьбой о возвращении в состав "УПЦ Киевского Патриархата" вместе с вверенной ему Восточно-Молдавской епархией.

Глава ликвидированной патриархии одобрил просьбу иерарха и принял упомянутую епархию в состав "УПЦ КП".

В ПЦУ на упомянутый инцидент пока не отреагировали. Отметим, что юридически "УПЦ КП" не существует, следовательно Филарет (Панку) не может передать ей вверенное ему имущество.

Напомним, в декабре 2018-го прошел Собор УПЦ КП, на котором было принято решение о создании на ее основе ПЦУ. В январе 2019 г. Константинопольский Патриарх Варфоломей торжественно вручил украинской делегации Томос – документ, признающий существование новой церковной структуры.

Но не обошлось без проблем. Весной того же года экс-глава УПЦ КП Филарет начал заявлять о том, что руководство ПЦУ нарушило некий негласный договор, согласно которому именно он, – Почетный Патриарх, - и должен был стать фактическим главой новой Церкви.

20 июня Филарет созвал т.н. "Собор", целью которого было возобновление ликвидированной УПЦ КП. Правда, какого-либо результата он так и не достиг. В ответ ПЦУ назвала Михаила Денисенко (Филарета) орудием русской пропаганды.