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Филарет – жертва агентов Кремля: заявление ПЦУ

20:40
Филарет – жертва Кремля. В ПЦУ сделали заявление - фото 1
Филарет – жертва Кремля. В ПЦУ сделали заявление

Архиепископ ПЦУ Евстратий Зоря заявил, что на экс-главу УПЦ КП могут оказывать влияние помощники с "душком" Кремля.

Филарет поплакался Авакову. На "репрессии" ПЦУ

Об этом он написал в Facebook.

"Досадно наблюдать, как Филарет созывает пресс-конференцию в частности для того, чтобы цитировать лживую пропаганду из российских информационных помоек, причем уже неоднократно опровергнутую", - заявил Заря.

И добавил следующее.

"Люди помоложе, которые точно знают, что подают ему публикации с кремлевским душком - вот кто теперь формирует его "картину мира", пользуясь возрастом и эмоциональным состоянием почетного Патриарха".

Филарет – жертва агентов Кремля: заявление ПЦУ - фото 183286

Отметим, что Филарет （Михаил Денисенко） разорвал все отношения с РПЦ еще вначале 90-х гг. В 1995 г он возглавил Киевский патриархат. 15 декабря 2018 организация была ликвидирована. Однако спустя некоторое время Филарет начал заявлять, что УПЦ КП все еще существует. Несмотря на Томос и ПЦУ. 20 июня был созван раскольнический "Собор", который успешно провалился. А немного погодя Филарет создал самозванный "Синод".

В ответ на действия Денисенко, в ПЦУ приняли решение лишить его крупной части доходов.

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Патриарх Филарет ПЦУ УПЦ КП РПЦ Новости Украина
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