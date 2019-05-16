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Филарет сам уничтожил УПЦ КП – доказательство ПЦУ

Вчера, 20:54
Филарет сам уничтожил УПЦ КП – заявление ПЦУ - фото 1
Филарет сам уничтожил УПЦ КП – заявление ПЦУ

ПЦУ в очередной раз заявила о безосновательности обвинений экс-главы УПЦ КП Филарета. Пресс-служба организации выпустила детальное разъяснение, где указала, что владыка собственноручно своей подписью уничтожил Киевский патриархат.

Епифаний высказался о будущем ПЦУ

Как заявляют в пресс-службе, 15 декабря 2018 года состоялся собор УПЦ КП, где все присутствующие члены подписали проект постановления, согласно которому организация прекращала свое существование, входя в состав новосозданной ПЦУ.

Филарет сам уничтожил УПЦ КП – доказательство ПЦУ - фото 181118

"Объединительный собор почти единогласно (при одном голосе против) принял Устав ПЦУ, согласно которому ее возглавляет предстоятель, Митрополит Киевский и всея Украины… Каноническое право не предусматривает пребывание двух архиереев на одной и той же иерархической должности… Состоялись тайные выборы, по итогам которых (на должность предстоятеля – прим. ред) был избран митрополит Епифаний (Думенко). Все участники Собора признали подлинность этого избрания", - подчеркнула пресс-служба организации.

Однако Филарета вряд ли такие доводы убедят, но будем надеяться на лучшее. Епифаний без сомнения уверен в сохранении единства ПЦУ.

Напомним, Филарет объявил о расколе и обвинил во всем Епифания.

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ПЦУ Патриарх Филарет Митрополит Епифаний Томос Новости Украина
Интерфакс Украина
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