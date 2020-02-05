Филарета выкинули из "совета директоров" ПЦУ

Филарета "уволили" из руководства ПЦУ

Руководство Православной церкви Украины пришло к решению о необходимости лишить полномочий мутящего воду "почетного президента" канонической церкви деятеля. Филарета "уволили" из Священного Синода за прогулы.

В среду, 5 февраля, в пресс-службе Киевской митрополии ПЦУ объявили о том, что почетный патриарх Филарет без уважительных причин отсутствовал на множестве заседаниях "учредителей" церкви.

"Учитывая отсутствие на шести заседаниях Священного Синода подряд, необоснованный отказ участвовать в заседании Священного Синода несмотря на письменное приглашение, было решено остановить полномочия Почетного Патриарха Филарета как члена Священного Синода", - уточнили в церкви.

Фактически же патриарха оставили в руководстве ПЦУ, но лишили всех прав и обязанностей, а также возможности влиять на принятие решений.

"Синод констатировал, что Почетному Патриарху Филарету, как архиерею на покое, канонически запрещено совершать любые хиротонии. Клирики, именуемые им неуставным образом епископами, таковыми не являются, сделанное для них и сделанное ими — все ничтожно.", - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, в декабре 2018-го прошел Собор УПЦ КП, на котором было принято решение о создании на ее основе ПЦУ. В январе 2019 г. Константинопольский Патриарх Варфоломей торжественно вручил украинской делегации Томос – документ, признающий существование новой церковной структуры.

Но не обошлось без проблем. Весной того же года экс-глава УПЦ КП Филарет начал заявлять о том, что руководство ПЦУ нарушило некий негласный договор, согласно которому именно он, – Почетный Патриарх, - и должен был стать фактическим главой новой Церкви.

20 июня Филарет созвал т.н. "Собор", целью которого было возобновление ликвидированной УПЦ КП. Правда, какого-либо результата он так и не достиг. В ответ ПЦУ назвала Михаила Денисенко (Филарета) орудием русской пропаганды.