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Ирина Луценко сложила мандат. Уже официально

17:40
Ирина Луценко сложила мандат. Уже официально - фото 1
Ирина Луценко сложила мандат. Уже официально

Во вторник, 12 ноября, нардеп от партии "Европейская солидарность" Ирина Луценко сложила депутатский мандат. Решение политика поддержали 275 депутатов.

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Об этом сообщает "Громадське".

По данным источника, заявив о решении уйти в отставку, Ирина Луценко произнесла краткий спич о своих успехах на занимаемой должности

"Борьба и оппозиция с режимом Януковича, Революция Достоинства, война с Российской Федерацией, волонтерство и работа в парламенте — это коротко, что можно сказать о моем пребывании 10 лет в политике", - сказала политик.

Напомним, что слухи об отставке Ирины Луценко появились в воскресенье, 3 ноября. Немного погодя политик подтвердила эту информацию и заявила о том, что ее увольнение связано с проблемами со здоровьем.

Позже свое слово сказал и муж нардепа Юрий Луценко и рассказал, чем его жена займется в будущем. Подробности смотрите по ссылке.

 

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Ирина Луценко Европейская Солидарность Верховна Рада Новости Украина
Громадське
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