Ирина Луценко сложила мандат. Уже официально

Ирина Луценко сложила мандат. Уже официально

Во вторник, 12 ноября, нардеп от партии "Европейская солидарность" Ирина Луценко сложила депутатский мандат. Решение политика поддержали 275 депутатов.

Об этом сообщает "Громадське".

По данным источника, заявив о решении уйти в отставку, Ирина Луценко произнесла краткий спич о своих успехах на занимаемой должности

"Борьба и оппозиция с режимом Януковича, Революция Достоинства, война с Российской Федерацией, волонтерство и работа в парламенте — это коротко, что можно сказать о моем пребывании 10 лет в политике", - сказала политик.

Напомним, что слухи об отставке Ирины Луценко появились в воскресенье, 3 ноября. Немного погодя политик подтвердила эту информацию и заявила о том, что ее увольнение связано с проблемами со здоровьем.

Позже свое слово сказал и муж нардепа Юрий Луценко и рассказал, чем его жена займется в будущем. Подробности смотрите по ссылке.