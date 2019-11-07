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Луценко рассказал о новой работе своей жены

08:45
Луценко рассказал о новой работе своей жены - фото 1
Луценко рассказал о новой работе своей жены

Экс-глава ГПУ Юрий Луценко поделился своими планами на будущее и рассказал, чем займется его жена.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на ТСН.

Как подчеркнул политик, он с Ириной (Луценко – прим. ред.) не собирается покидать территорию Украины.

"Только такие идиоты, как он (Сергей Лещенко – прим. ред.) могут поверить, что Луценко, который не убежал от Януковича, прошел два Майдана, сын которого пошел добровольцем в 2014 году на фронт, куда-то уедет из нашей страны", - заявил Луценко и раскрыл семейные планы на будущее.

"Дальше я собираюсь организовать фонд поддержки украинской книги. Буду читать и пропагандировать чтение и помогать тем, кто пишет умные книжки. А Ирина после определенной медицинской реабилитации, очевидно будет заниматься тем, чем занималась до депутатства – своим небольшим семейным бизнесом", - добавил политик.

Напомним, 3 ноября стало известно о скорой отставке Ирины Луценко. Позже эти слухи подтвердились. Кто же займет ее место?

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Юрий Луценко Ирина Луценко Новости Украина
ТСН
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