Игра престолов 8 сезон – дата и порядок выхода серий

Игра престолов 8 сезон - дата выхода новых серий / НВО

8 сезон "Игры престолов" - в разгаре, а мы напоминаем график выхода серий и все самое главное, без чего невозможно смотреть главное шоу современности.

Восьмой сезон "Игры престолов" снят по книге Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени", которая, к слову, еще не дописана. Писатель решил ее опубликовать уже после выхода сериала. НВО долго тянули, и наконец назвали точную дату выхода нового сезона.

Финальный 8 сезон сериала "Игра престолов" вышел 14 апреля 2019 года. В заключительном сезоне будет лишь шесть серий. Теперь же сотрудники телеканала НВО представили порядок выхода и хронометраж финальных эпизодов "Игры престолов".

Порядок выхода серий 8 сезона "Игры престолов"

- 1 серия вышла 14 апреля 2019 года (длительность 54 минуты)

- 2 серия вышла 21 апреля 2019 года (длительность 58 минут);



- 3 серия вышла 28 апреля 2019 года (длительность 1 час 22 минуты);

- 4 серия вышла 5 мая 2019 года (длительность 1 час 18 минут);

- 5 серия выйдет 12 мая 2019 года (длительность 1 час 20 минут);

- 6 серия выйдет 19 мая 2019 года (длительность 1 час 20 минут).

Игра престолов 8 сезон смотреть онлайн первый трейлер:

НВО выложили в сеть промо, в котором засветили первые кадры 8 сезона. Среди прочего, фанаты смогут увидеть долгожданное воссоединение главных героев из всех королевских домов Вестероса.

8 сезон Игры престолов выходит в апреле 2019

По словам Кита Харингтона, который играет Джона Сноу, финал 8 сезона "Игры престолов" заставил его рыдать. И это не удивительно, ведь бюджет сезона составил 15 млн долларов США, а создатели тратят более чем по 100 тысяч долларов в день для съемок 8 сезона "Игры престолов". Причем, часть сцен может так и не появиться в сериале.

Для того, чтобы фанаты не скучали, НВО анонсировал 5 спин-оффов "Игры престолов" - 4 сериала и один мультсерил, которые расскажут историю до начали книг - о Восстании Баратеона, историю некоторых домов Вестероса, а также историю семейства Таргариенов. Мультсериал покажет историю Эссоса - соседнего материка мира Джорджа Мартина, на котором изначально жили Таргариены и правили своим королевством.

В продолжении "Игры престолов" мы увидим таких героев: Тириона Ланнистера, Джейме Ланнистера, Серсею Ланнистер, Дейенерис Таргариен и Джона Сноу.

Хитрые разработчики чтобы избежать конфузов с утечкой сценария готовят сразу несколько концовок сериала, чтобы окончательный вариант был неожиданным при любых раскладах.

О чем будет восьмой сезон "Игры престолов"?

Обещанная Великая война грядет. Поэтому в новом сезоне королевства сразятся с Королем Ночи. Стена рухнула, и на пути у Белых ходоков не стоит никто и ничто, кроме разрозненных армий.

Джону Сноу и Дейенерис предстоит узнать, кто из них настоящий наследник Железного Трона. И вполне возможно, что предсказанию суждено сбыться: Дейенерис давным-давно обещали, что она родит сына, который станет великим правителем.

Игра престолов 8 сезон смотреть онлайн промо от НВО:

Серсея все более соответствует образу "Безумной королевы". Она уже не доверяет никому, планирует набрать армию наемников и собирается в четвертый раз стать матерью. Маловероятно, что она надумает помогать справиться с нашествием белых ходоков. Скорее попытается использовать новую угрозу в своих целях. Ходят слухи, что именно это сценарий и разыграли создатели сериала.

А править домом Старков, скорее всего, станет Санса (актриса Софи Тернер). Бран не выказывает большого интереса к происходящему, а Арья хороша в совершенно иных делах. И есть вероятность, что именно ей придется разбираться с Серсеей. Как все будет - узнаем совсем скоро. Премьера 1 серии 8 сезона "Игры престолов" - утром 15 апреля.