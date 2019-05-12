Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Игра престолов 8 сезон 5 серия - что будет в предпоследнем эпизоде

12 мая, 20:00
Битва за Железный трон грядет - фото 1
Битва за Железный трон грядет / HBO

Ровно неделя остается до 13 мая, когда выйдет 5 серия 8 сезона Игры престолов. Однако уже сейчас известно, как будут развиваться события в предпоследнем эпизоде сериала.

Внимание, здесь будут СПОЙЛЕРЫ, потому далее читайте под свою ответственность.

После того, как Серсея отвергла ультиматум Дейнерис и отдала приказ убить Миссандею, вариантов не осталось. Будет битва или резня (кто как хочет).

Игра престолов 8 сезон: Что было в 5 серии - СПОЙЛЕРЫ

На этом прямо намекают и авторы сериала, передав бразды режиссерского правления вновь мастеру батальных постановок Мигелю Сапочнику.

Пусть третий эпизод его авторства одобрили не все - некоторым не хватило крупных планов схватки с нечестью и боев с участием не вихтов, а Белых ходоков, - однако сейчас битва за Железный трон пройдет при свете дня. И будет она на земле, на воде, и в воздухе.

Именно об этом свидетельствует трейлер 5 серии 8 сезона "Игры престолов".

Игра престолов 8 сезон 5 серия - смотреть трейлер онлайн:

Также доступные сейчас кадры намекают на то, что душевные терзания Тириона, решающего для себя, кто должен править Семи Королевствами - Эйгон или Дейнерис - получат новую пищу.

А новую пищу все зрители шоу получат 13 мая 2019. Первыми серию посмотрят авторы Без Табу и сразу же все расскажут Вам. Дракарис, друзья.

 

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Игра Престолов Мигель Сапочник Шоубиз Новости сериалов Пилу Асбек Эмилия Кларк
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Народный фронт слился из де-факто не существующей коалиции - фото 1
"Народный фронт" выходит из парламентской коалиции
11:00
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве - фото 1
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве
Вчера, 22:46
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго - фото 1
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго
Вчера, 21:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...