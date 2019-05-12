Игра престолов 8 сезон 5 серия - что будет в предпоследнем эпизоде

20:00 12 мая,

Битва за Железный трон грядет / HBO

Ровно неделя остается до 13 мая, когда выйдет 5 серия 8 сезона Игры престолов. Однако уже сейчас известно, как будут развиваться события в предпоследнем эпизоде сериала.

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После того, как Серсея отвергла ультиматум Дейнерис и отдала приказ убить Миссандею, вариантов не осталось. Будет битва или резня (кто как хочет).

На этом прямо намекают и авторы сериала, передав бразды режиссерского правления вновь мастеру батальных постановок Мигелю Сапочнику.

Пусть третий эпизод его авторства одобрили не все - некоторым не хватило крупных планов схватки с нечестью и боев с участием не вихтов, а Белых ходоков, - однако сейчас битва за Железный трон пройдет при свете дня. И будет она на земле, на воде, и в воздухе.

Именно об этом свидетельствует трейлер 5 серии 8 сезона "Игры престолов".

Игра престолов 8 сезон 5 серия - смотреть трейлер онлайн:

Также доступные сейчас кадры намекают на то, что душевные терзания Тириона, решающего для себя, кто должен править Семи Королевствами - Эйгон или Дейнерис - получат новую пищу.

А новую пищу все зрители шоу получат 13 мая 2019. Первыми серию посмотрят авторы Без Табу и сразу же все расскажут Вам. Дракарис, друзья.