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Игра престолов: что будет в финале 8 сезона - СПОЙЛЕРЫ

14 мая, 12:05
Игра престолов: Чего ожидать в 8 сезоне - фото 1
Игра престолов: Чего ожидать в 8 сезоне / HBO

8 сезон сериала "Игра престолов" уже в эфире, фанаты усиленно вспоминают события прошлого сезона. Чтобы облегчить усилия, рассказываем, что было в 7 сезоне Игры престолов, и напоминаем, чего ожидать от финала 8 сезона, который все расставит на свои места.

Финальный восьмой сезон Игры престолов вышел в апреле 2019 года. Всего же будет 6 серий - каждая почти по часу незабываемых зрелищ. Многие фанаты задумались о том, чтобы до начала сезона пересмотреть все предыдущие 7, и мы облегчаем задачу. Что было в 7 сезоне, и что будет в финале Игры престолов - просто читай на Без Табу.

Игра престолов 8 сезон - что было и кого убили в 5 серии

Седьмой сезон "Игры престолов" вышел достойным - никто из ключевых персонажей не поги, Дейенерис наконец добралась до Вестероса, Джон Сноу вернул Старкам верность северных вельмож и стал Владыкой Севера, Бран Старк, который теперь - Трехглзый ворон, вернулся из-за Стены и присоединяется к семье, Серсея отомстила убийцам своей дочери Мирцеллы, Мизинец внезапно отупел и поплатился за это, а Джейме Ланнистер мечется меж двух огней. Давайте же рассмотрим основные сюжетные линии, которые начали наконец сходиться.

Эротические сцены

В "Игре престолов" почти не осталось откровенных сексуальных сцен, которыми были насыщены первые сезоны сериала. Но и в условиях давящей политкорректности создателям эпопеи удалось удивить зрителей. Всех поразил секс Миссандеи и Серого Червя. Серый Червь — безупречный, а у безупречных, как известно, кое-чего не хватает для того, чтобы в полной мере ублажить женщину.

Игра престолов 8 сезон 6 серия - что будет в последнем эпизоде

Создатели сериала буквально взорвали ожидания фанатов этой сценой, которая вызвала бурные осуждения в сети, и была признана таковой, что создает больше вопросов, чем ответов. Вот только любовная сцена с участием Джона Сноу и Дейенерис Таргариен получилась какой-то миссионерской. И тема кое-чего в ней вообще не раскрыта.

Сэм Тарли и Бран Старк

Итак, внимания достойна сюжетная линия Сэма Тарли и Брана Старка - видения Брана - настоящие спойлеры, а вместе с информацией, которую находит Сэм, объясняют прошлое и подводят к событиям 8 сезона.

Мы узнаем, что Джон вовсе не Сноу, а законный сын Рейгара Таргариена и Лианны Старк, которого спас от повстанцев Эддард Старк. Бран пока не рассказывает Джону о его происхождении (это сделает Сэм в первой серии 8 сезона). Он большей частью молчит, но вовремя вставляет несколько слов, спасая родственников от интриг Мизинца.

Игра престолов 8 сезон – дата и порядок выхода серий

Причем парень отправляет Миру домой без лишних слов, будто бы не было всех ужасов, что они пережили вместе. Девушка больше не появляется в сезоне, но ходят слухи, что она будет в 8 сезоне. Сам Бран заявляет, что он Трехглазый Ворон, и вся политика и престолонаследие ему, мягко говоря, побоку.

Арья и Санса Старк

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Санса и Арья Старк отметили восстановление дружбы смертью Мизинца

Арья и Санса в 7 сезоне вновь вместе и им уделено немало внимания. Вначале Арья появляется как безликая, и мстит Фрейям за Кровавую свадьбу, но потом все же добирается в Винтерфелл, где наконец восстанавливает дружеские отношения с сестрой, и помогает ей разобраться с Мизинцем.

По ходу, мы узнаем, что в половине бед, которые свалились на голову Старков, был виновен именно Мизинец, который не просто мечтал о Кейтлин Старк, а хотел прибрать к рукам побольше северных земель.

Санса хочет как лучше, а получается как всегда - она постоянно оспаривает каждое слово Джона, роняя его авторитет как только можно. Лишь в конце сезона мы видим, что к ней пришло настоящее понимание ситуации. Впрочем, все это происходит своевременно - в финале 7 сезона сестры Старк и Бран выводят внезапно утратившего способность к интригам Мизинца на чистую воду и избавляются от культового персонажа.

Биография Кита Харингтона из Игры престолов

Дейенерис и Джон

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Дейенерис пожертвовала драконом, а он взял, и разрушил Стену на Севере

Дейенерис начинает свой план по завоеванию Вестероса - Ланнистеры терпят поражение за поражением. Целая серия уделена тому, как Мать драконов с небольшим отрядом и драконом разгромила войско Джейме, который вез фураж и деньги из одного укрепления к другому. Она становится очередным монархом, который в борьбе за Железный трон требует верности от Джона в обмен на защиту. Старк в кои-то веки проявляет работу мозга, и за несколько посещений договаривается с Дени. Виной тому то, что Сэм нашел на Драконьем Камне обсидиан, который нужен для борьбы с Белыми Ходоками. По легенде, это как раз то самое летальное оружие Вестеросса.

В ходе спасательной операции за Стеной Дейенерис теряет одного дракона, но зато обретает любовника в лице Джона, между прочим, своего племянника (но об этом пок знает только Бран).

Биография Эмилии Кларк - Дейенерис Таргариен из Игры престолов

Сюжетная линия Ланнистеров и Грейджоев

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Серсее Ланнистер не везет по жизни

Серсея Ланнистер наказала Эларию Сэнд за смерть своей дочери Мирцеллы, отравив ядом "Долгое прощание" ее дочь Тиену, и заставив смотреть, как та умирает. Джейме как настоящий рыцарь, благородно отравил старушку Оленну Старк, разгромив ее войска, и присоединив территории. Он весь сезон пытается принести реальную пользу, но самое продуктивное что он сделал - это снова беременная Серсея.

Эурон Грейджой (датчанин Йохан Филип «Пилу» Асбек, памятный по роли мозговиттого политтехнолога в сериалt "Правительство") становится главным живым злодеем сезона и самым харизматичным персонажем, и у него-то как раз самые большие успехи. Он договаривается с Серсеей, что уничтожит флот своих племянников, и потом корабли Дейенерис, а за это Серсея станет его женой. Он почти полностью выполняет свои обещания - Теон спасается чудом, но Яра оказывается в руках Ланнистеров.

Эурон присутствует на переговорах между Ланнистерами и Таргариен-Старками, когда Дейенерис по просьбе советников показывает зомби и предлагает Серсеи сначала вместе разбить Белых Ходоков, а потом воевать за трон. По приказу Серсеи Эурон Грейджой отправляется за океан, чтобы прикупить армию наемников для борьбы с Дейенерис.

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Три ключевых события, которые определяют следующий сезон:

  • Дрогон признает Джона истинным Таргариеном, и дает себя погладить, когда Дейенерис возвращается с битвы с Ланнистерами. Сказать, что Дени в шоке - ничего не сказать.
  • Сноу договаривается с Дейенерис о совместной борьбе против Ходоков и начинает добычу обсидиана на Драконьем камне.
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  • У Короля ночи появляется собственный дракон, когда он оживляет убитого дракошу Дейенерис. Он ведет войска мертвых к стене и эффектно разрушает ее. В ходе обороны стены пропали Беррик и Торнмунд, однако лихие вояки, конечно, выжилии продолжат борьбу с Белыми ходоками (без них бы 8 сезон не был таким эпичным)
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Что будет в 8 сезоне Игры престолов. Осторожно, СПОЙЛЕРЫ

Шоураннеры Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс хотели сделать последний сезон в виде трех полнометражных фильмов, чтобы получить достаточно финансирования, но руководство HBO настояло на формате сериала, и пообещало столько денег, сколько потребуется. За 90 миллионов (по подсчетам, каждая серия обошлась по 15 миллионов) была подготовлена настоящая конфетка.

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Арье Старк прочили убийство Серсеи и Джейме - якобы Якин явится к ней с заданием, и Девочка без Имени пожертвует рукой ради смерти Джейме и Серсеи. По фанатским, теориям Арья выкашивает всех из своего списка и уходит в закат, чтобы и дальше быть Безликой. На самом деле, Серсея и Джейме погибли сами под развалинами королевского замка в 5 серии 8 сезона. Зато Арья совершила куда более значимый подвиг - убила самого Короля ночи.

Санса Старк не просто так оспаривала все слова Джона - она становится гордой повелительницей Севера и долго и счастливо живет в Винтерфелле, который отстроит после того, как Ходоков уничтожат.

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Бран Старк - трехглазый ворон

Игра престолов: топ-7 свежих фактов о восьмом сезоне

Серсея хотела отправить Джейме с заморскими войсками, чтобы те ударили в спину Старкам, но братец сбегает, и теперь намерен убить безумную сестру (Серсея тоже не стоит в стороне и нанимает Брона, чтобы тот убил и Джейме, и Тириона). Вот получится ли ему самому это сделать, или с помощью Арьи - неизвестно. Но в конечном итоге он также погибает в процессе, успев все-таки переспать с Бриенной.

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Джейме Ланнистер слишком долго думал - это не его конек

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Короли Ночи не пережил 3 серию

Сложная история с Дейенерис и Джоном - все уверены, что герои умрут. Любовная линия между племянником и тетей заглохла, а после пятой серии все человеческое между двуся Таргариенами тем более.

После того, как все сюжетные линиию, так тщательно запущенные создателями сериала, схлопнулись к финалу 5 серии 8 сезона, остался лишь один вопрос - кто остановить Дейнерис, в которой власть взяли гены безумных Таргариенов? Вариантов не так уже и много. Это Джон Сноу, Тирион или Арья Старк.

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Арья Старк - самый важный персонаж 8 сезона Игры престолов

Финальный сезон Игры престолов вышел в апреле 2019:

Известно, что финальная битва снималась 2,5 месяца. Финал сериала создатели планировали еще с 2012 года, так что не стоит сомневаться - за 6 лет они смогли создать шедевр.

Для того, чтобы фанаты не скучали, НВО анонсировал 5 спин-оффов "Игры престолов" - 4 сериала и один мультсериал, которые расскажут историю до начали книг - о Первой войне с Ходоками, Восстании Баратеона, историю некоторых домов Вестероса, а также историю семейства Таргариенов. Мультсериал покажет историю Эссоса - соседнего материка мира Джорджа Мартина, на котором изначально жили Таргариены и правили своим королевством.

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