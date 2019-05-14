Игра престолов: что будет в финале 8 сезона - СПОЙЛЕРЫ

12:05 14 мая,

Игра престолов: Чего ожидать в 8 сезоне / HBO

8 сезон сериала "Игра престолов" уже в эфире, фанаты усиленно вспоминают события прошлого сезона. Чтобы облегчить усилия, рассказываем, что было в 7 сезоне Игры престолов, и напоминаем, чего ожидать от финала 8 сезона, который все расставит на свои места.

Финальный восьмой сезон Игры престолов вышел в апреле 2019 года. Всего же будет 6 серий - каждая почти по часу незабываемых зрелищ. Многие фанаты задумались о том, чтобы до начала сезона пересмотреть все предыдущие 7, и мы облегчаем задачу. Что было в 7 сезоне, и что будет в финале Игры престолов - просто читай на Без Табу.

Седьмой сезон "Игры престолов" вышел достойным - никто из ключевых персонажей не поги, Дейенерис наконец добралась до Вестероса, Джон Сноу вернул Старкам верность северных вельмож и стал Владыкой Севера, Бран Старк, который теперь - Трехглзый ворон, вернулся из-за Стены и присоединяется к семье, Серсея отомстила убийцам своей дочери Мирцеллы, Мизинец внезапно отупел и поплатился за это, а Джейме Ланнистер мечется меж двух огней. Давайте же рассмотрим основные сюжетные линии, которые начали наконец сходиться.

Эротические сцены

В "Игре престолов" почти не осталось откровенных сексуальных сцен, которыми были насыщены первые сезоны сериала. Но и в условиях давящей политкорректности создателям эпопеи удалось удивить зрителей. Всех поразил секс Миссандеи и Серого Червя. Серый Червь — безупречный, а у безупречных, как известно, кое-чего не хватает для того, чтобы в полной мере ублажить женщину.

Создатели сериала буквально взорвали ожидания фанатов этой сценой, которая вызвала бурные осуждения в сети, и была признана таковой, что создает больше вопросов, чем ответов. Вот только любовная сцена с участием Джона Сноу и Дейенерис Таргариен получилась какой-то миссионерской. И тема кое-чего в ней вообще не раскрыта.

Сэм Тарли и Бран Старк

Итак, внимания достойна сюжетная линия Сэма Тарли и Брана Старка - видения Брана - настоящие спойлеры, а вместе с информацией, которую находит Сэм, объясняют прошлое и подводят к событиям 8 сезона.

Мы узнаем, что Джон вовсе не Сноу, а законный сын Рейгара Таргариена и Лианны Старк, которого спас от повстанцев Эддард Старк. Бран пока не рассказывает Джону о его происхождении (это сделает Сэм в первой серии 8 сезона). Он большей частью молчит, но вовремя вставляет несколько слов, спасая родственников от интриг Мизинца.

Причем парень отправляет Миру домой без лишних слов, будто бы не было всех ужасов, что они пережили вместе. Девушка больше не появляется в сезоне, но ходят слухи, что она будет в 8 сезоне. Сам Бран заявляет, что он Трехглазый Ворон, и вся политика и престолонаследие ему, мягко говоря, побоку.

Арья и Санса Старк

Санса и Арья Старк отметили восстановление дружбы смертью Мизинца

Арья и Санса в 7 сезоне вновь вместе и им уделено немало внимания. Вначале Арья появляется как безликая, и мстит Фрейям за Кровавую свадьбу, но потом все же добирается в Винтерфелл, где наконец восстанавливает дружеские отношения с сестрой, и помогает ей разобраться с Мизинцем.

По ходу, мы узнаем, что в половине бед, которые свалились на голову Старков, был виновен именно Мизинец, который не просто мечтал о Кейтлин Старк, а хотел прибрать к рукам побольше северных земель.

Санса хочет как лучше, а получается как всегда - она постоянно оспаривает каждое слово Джона, роняя его авторитет как только можно. Лишь в конце сезона мы видим, что к ней пришло настоящее понимание ситуации. Впрочем, все это происходит своевременно - в финале 7 сезона сестры Старк и Бран выводят внезапно утратившего способность к интригам Мизинца на чистую воду и избавляются от культового персонажа.

Дейенерис и Джон

Дейенерис пожертвовала драконом, а он взял, и разрушил Стену на Севере

Дейенерис начинает свой план по завоеванию Вестероса - Ланнистеры терпят поражение за поражением. Целая серия уделена тому, как Мать драконов с небольшим отрядом и драконом разгромила войско Джейме, который вез фураж и деньги из одного укрепления к другому. Она становится очередным монархом, который в борьбе за Железный трон требует верности от Джона в обмен на защиту. Старк в кои-то веки проявляет работу мозга, и за несколько посещений договаривается с Дени. Виной тому то, что Сэм нашел на Драконьем Камне обсидиан, который нужен для борьбы с Белыми Ходоками. По легенде, это как раз то самое летальное оружие Вестеросса.

В ходе спасательной операции за Стеной Дейенерис теряет одного дракона, но зато обретает любовника в лице Джона, между прочим, своего племянника (но об этом пок знает только Бран).

Сюжетная линия Ланнистеров и Грейджоев

Серсее Ланнистер не везет по жизни

Серсея Ланнистер наказала Эларию Сэнд за смерть своей дочери Мирцеллы, отравив ядом "Долгое прощание" ее дочь Тиену, и заставив смотреть, как та умирает. Джейме как настоящий рыцарь, благородно отравил старушку Оленну Старк, разгромив ее войска, и присоединив территории. Он весь сезон пытается принести реальную пользу, но самое продуктивное что он сделал - это снова беременная Серсея.

Эурон Грейджой (датчанин Йохан Филип «Пилу» Асбек, памятный по роли мозговиттого политтехнолога в сериалt "Правительство") становится главным живым злодеем сезона и самым харизматичным персонажем, и у него-то как раз самые большие успехи. Он договаривается с Серсеей, что уничтожит флот своих племянников, и потом корабли Дейенерис, а за это Серсея станет его женой. Он почти полностью выполняет свои обещания - Теон спасается чудом, но Яра оказывается в руках Ланнистеров.

Эурон присутствует на переговорах между Ланнистерами и Таргариен-Старками, когда Дейенерис по просьбе советников показывает зомби и предлагает Серсеи сначала вместе разбить Белых Ходоков, а потом воевать за трон. По приказу Серсеи Эурон Грейджой отправляется за океан, чтобы прикупить армию наемников для борьбы с Дейенерис.

Три ключевых события, которые определяют следующий сезон:

Дрогон признает Джона истинным Таргариеном, и дает себя погладить, когда Дейенерис возвращается с битвы с Ланнистерами. Сказать, что Дени в шоке - ничего не сказать.

и дает себя погладить, когда Дейенерис возвращается с битвы с Ланнистерами. Сказать, что Дени в шоке - ничего не сказать. Сноу договаривается с Дейенерис о совместной борьбе против Ходоков и начинает добычу обсидиана на Драконьем камне.

о совместной борьбе против Ходоков и начинает на Драконьем камне.

У Короля ночи появляется собственный дракон , когда он оживляет убитого дракошу Дейенерис. Он ведет войска мертвых к стене и эффектно разрушает ее . В ходе обороны стены пропали Беррик и Торнмунд , однако лихие вояки, конечно, выжилии продолжат борьбу с Белыми ходоками (без них бы 8 сезон не был таким эпичным)

, когда он оживляет убитого дракошу Дейенерис. Он ведет войска мертвых к стене и эффектно . В ходе обороны стены пропали , однако лихие вояки, конечно, выжилии продолжат борьбу с Белыми ходоками (без них бы 8 сезон не был таким эпичным) .

Что будет в 8 сезоне Игры престолов. Осторожно, СПОЙЛЕРЫ

Шоураннеры Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс хотели сделать последний сезон в виде трех полнометражных фильмов, чтобы получить достаточно финансирования, но руководство HBO настояло на формате сериала, и пообещало столько денег, сколько потребуется. За 90 миллионов (по подсчетам, каждая серия обошлась по 15 миллионов) была подготовлена настоящая конфетка.

Арье Старк прочили убийство Серсеи и Джейме - якобы Якин явится к ней с заданием, и Девочка без Имени пожертвует рукой ради смерти Джейме и Серсеи. По фанатским, теориям Арья выкашивает всех из своего списка и уходит в закат, чтобы и дальше быть Безликой. На самом деле, Серсея и Джейме погибли сами под развалинами королевского замка в 5 серии 8 сезона. Зато Арья совершила куда более значимый подвиг - убила самого Короля ночи.

Санса Старк не просто так оспаривала все слова Джона - она становится гордой повелительницей Севера и долго и счастливо живет в Винтерфелле, который отстроит после того, как Ходоков уничтожат.

Бран Старк - трехглазый ворон

Серсея хотела отправить Джейме с заморскими войсками, чтобы те ударили в спину Старкам, но братец сбегает, и теперь намерен убить безумную сестру (Серсея тоже не стоит в стороне и нанимает Брона, чтобы тот убил и Джейме, и Тириона). Вот получится ли ему самому это сделать, или с помощью Арьи - неизвестно. Но в конечном итоге он также погибает в процессе, успев все-таки переспать с Бриенной.

Джейме Ланнистер слишком долго думал - это не его конек

Короли Ночи не пережил 3 серию

Сложная история с Дейенерис и Джоном - все уверены, что герои умрут. Любовная линия между племянником и тетей заглохла, а после пятой серии все человеческое между двуся Таргариенами тем более.

После того, как все сюжетные линиию, так тщательно запущенные создателями сериала, схлопнулись к финалу 5 серии 8 сезона, остался лишь один вопрос - кто остановить Дейнерис, в которой власть взяли гены безумных Таргариенов? Вариантов не так уже и много. Это Джон Сноу, Тирион или Арья Старк.

Арья Старк - самый важный персонаж 8 сезона Игры престолов

Финальный сезон Игры престолов вышел в апреле 2019:

Известно, что финальная битва снималась 2,5 месяца. Финал сериала создатели планировали еще с 2012 года, так что не стоит сомневаться - за 6 лет они смогли создать шедевр.

Для того, чтобы фанаты не скучали, НВО анонсировал 5 спин-оффов "Игры престолов" - 4 сериала и один мультсериал, которые расскажут историю до начали книг - о Первой войне с Ходоками, Восстании Баратеона, историю некоторых домов Вестероса, а также историю семейства Таргариенов. Мультсериал покажет историю Эссоса - соседнего материка мира Джорджа Мартина, на котором изначально жили Таргариены и правили своим королевством.