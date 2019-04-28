Почему 3 серия финального сезона Игры престолов войдет в историю

18:20 28 апреля,

Битва за Винтерфелл грядет / HBO

Режиссер 3 серии 8 сезона сериала "Игра престолов" Мигель Сапочник приоткрыл завесу тайны и рассказал, как снималась битва за Винтерфелл.

Мигель Сапочник в мире "Игры престолов" считается признанным экспертом по батальным сценам. Именно он снял "Битву бастардов", за что и получил заслуженную премию Эмми.

Игра престолов - 9 серия 6 сезона - как снималась легендарная битва бастардов онлайн:

Именно 9 серия 6 сезона "Игры престолов" была признана самой эпичной битвой в истории телевидения. Теперь же 125 минут битвы за Винтерфелл должны превзойти прежнчнюю работу Сапочника, рассказывает indiewire.com.

И вот почему. Серия снималась почти 7 месяцев - практически без перерывов, все работали по 16-18 часов в сутки лишь с одним выходным в неделю.

Оказывается, хотя автору 3 серии никак не удалось уйти от сравнений с "Властелином колец - Две твердыни", источником вдохновения он все-таки считает другие фильмы. Один из них - классический боевик Джона Карпентера 1976 года. "Для меня третий эпизод - хоррор о выживании. Что-то вроде "Нападения на 13-й участок", где несколько человек оказываются в осаде", - признается Сапочник.

Игра престолов 3 серия 8 сезон - смотрите трейлер онлайн:

Таже режиссер рассказывает, что изменил творческий подход ради масштабности: "Есть целая команда персонажей, общая сюжетная линия, и здесь было важно определиться, чью историю я рассказываю. Предыдущие битвы я почти полностью снимал от имени Джона Сноу. Здесь же у меня было 20 основных актеров, и каждому хотелось быть в фокусе. Я считаю, что лучшие боевые сцены получаются, когда есть четкое понимание, от чьего имени ты их показываешь. А с этим было сложно, потому что ты, хочешь не хочешь, переключаешься с одного персонажа на другого. И я все время задавался вопросом: "Чью историю я рассказываю сейчас и какие ограничения в положительном смысле это меня накладывает".

Как снимали 3 серию 8 сезона - смотрите онлайн:

По законам жанра, кому-то из 20 актеров каста, указанных Сапочником, придется погибнуть. Кто это будет - смотрите в 3 серии 8 сезона и читайте на Без Табу - мы посмотрим серию одними из первых и оперативно все расскжем.

Отметим, что третья серия 8 сезона "Игры престолов" выходит в ночь на 29 апреля. Что касается Мигеля Сапочника, то мы сможем оценить его работу еше раз - он выступил режиссером предпоследней пятой серии финального сезона.