Игра престолов 8 сезон 2 серия: Обзор второго эпизода - что было и что будет

18:04 22 апреля,

Джейме Ланнистер впервые с 1 сезона видит Брана / HBO

В ночь на понедельник, 22 апреля, состоялась мировая премьера второй серии заклбючительного 8 сезона сериала "Игра престолов". Без Табу рассказывает, что произошло во втором эпизоде и как это понимать.

Только самый не внимательный читатель не обратит внимание на слово СПОЙЛЕРЫ, написанное капсом. Это не просто так - в этой статье рассказываем о сюжетных ходах "Игры престолов". Так что, не взыщите. И, да, все знают, чем закончится "Гамлет", но не перестают его смотреть в театре, кино и даже адаптации Леся Подервъянского.

Первая серия 8 сезона расставила приоритеты, собрав почти всех героев в кучу, а также напомнила нам о главных конфликтах, которые никуда не делись даже под угрозой апокалипсиса, хотя всем давно известно, что "Ночь темна и полна ужасов".

Смотрите онлайн трейлер 2 серии 8 сезона Игры престолов:

Как оказалось, не все правители семи королевств даже перед лицом опасности не забывают о своих корыстных целях и думают, как бы удержать/захватить власть. Реальную угрозу Белых Ходоков под предводительством Короля Ночи не осознает только лишь Серсея, да и той просто очень хочется сохранить трон. Остальные же понимают, что на кону - выживание.

Но все равно жажда власти периодически затуманивает им разум. Впрочем, во второй серии восьмого сезона эмоции главных героев не взяли над ними верх. Джейме Ланнистера не вздернули за былые проступки благодаря поручившейся за него Бриенне Тарт. Сумел его простить и мудрый Бран.

В целом же, процентов 90 эпизода с трудом можно назвать захватывающими. Нам предлагают следить за развитием драмы в виде долгих прощаний и подготовке к смертельной битве, в которой с пафосом собираются сражаться даже дети. К слову о детях: Арья Старк переспала с Джендри Баратеоном. Можете почувствовать себя стариками - ей уже 18.

В общем, создатели сериала уже достаточно понагнетали. Семь сезонов и две серии мы ждали битвы армии мертвых с живыми. И, судя по всему, это время настало. Если, конечно, сценаристы не придумают, как оттянуть время решающего сражения еще на пару серий.

Но Король Ночи пришел к Винтерфеллу, а военный совет принял решение не просто пытаться одолеть всю пришедшую с севера орду, а заманивать ее предволдителя на живца. И на эту роль якобы идеально подходит Брандон, за которым, собственно, и охотятся мертвецы.

Что было и как снималась 1 серия 8 сезона Игры престолов - смотрите онлайн:

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Для тех же, кому события "Игры престолов" кажутся детской игрой, напоминаем, что в Украине состоялся второй тур президентских выборов, который сопровождался куда более хитроумными интригами в стиле войны всех против всех.