Игра престолов 8 сезон 6 серия - что было в финале сериала

За Дейнерис не вписался даже сам дракон / Игра престолов - 8 сезон на финишной прямой

Заключительная шестая серия финального 8 сезона Игры престолов расставит все точки над "i". Чем закончился сериал и кто занял Железный трон - читайте на Без Табу.

Шестая серия восьмого сезона Игры престолов вышла в эфир в ночь на понедельник, 20 мая, как раз перед самой инаугурацией нового президента Украины (что символично).

В финальном эпизоде все оказалось куда скучнее и предсказуемее, чем должно было быть. Сериал, долгие годы державший весь мир в напряжении и слил последний сезон целиком. Теперь уже точно.

Игра престолов 8 сезон 6 серия - смотреть онлайн анонс эпизода:

Единственная интрига, которая оставалась к началу эпизода, была разрешена в течение 40 минут. Но никаких мучений по этому поводу зрители не испытывали. Как-то уж слишком много всего произошло за первую половину серии, так что гадать, выживет ли Дейнерис, времени не было.

Безумная королева же с самого начала пообещала дотракийцам и безупречным освобождать другие земли до полного подчинения всего мира. Тирион Ланнистер привселюдно выбросил значок десницы, за что попал в темницу и должен был быть покаранным, но Джон Сноу убил Мать драконов. Что произошло дальше, понять сложно, поскольку режиссеры сразу же перескочили к заседанию совета лордов Вестероса.

В ходе этого совещания и приняли эпичное решение. Отдать корону Брану Старку. Причем зарешал Бес, который толкнул речь перед лордами и леди, а те тут же его поддержали. И согласились с новыми законами, мол, лидеры Вестероса теперь выбирают правителей.

Джон Сноу первым же указом брата был сослан с глаз долой - в Ночной дозор. Правда, от кого теперь охранять Север, совершенно уж не ясно.

А приближенные к Тириону засели в правительстве и тут же начали руководить королевствами во благо людей. Не "Игра престолов", а "Слуга народа", честное слово.

В остальном же, все получили то, что хотели: Арья отправилась путешествовать в неизвестные земли, Санса стала королевой Севера, а Сноу объединился с одичалыми и ушел за стену.

"Игру престолов", один из самых популярных, интригующих и непредсказуемых сериалов, создатели умудрились слить всего за шесть серий. И это рекорд.