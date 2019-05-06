Игра престолов 8 сезон - кого убили в 4 серии

12:31 06 мая,

Дракарис, так дракарис

4 серия финального сезона Игры престолов была не такой насыщенной смертями, как предыдущая, однако и здесь без жертв обойтись не удалось. Внимание, эта статья - одни большой СПОЙЛЕР, потому, если не хотите испортить себе впечатление - закрывайте немедленно. Иначе - Дракарис.

Во-первых, были разбиты три сердца. Тормунду отказала Бриенна, а Джендри Баратеону - Арья.

Бриенна Тарт рассталась с девственностью благодаря усилиям Джейме, однако счастье ее было недолгим. Как только в Винтерфелл пришли новости о гибели флота Дейнерис - он вспоминает, что в нем течет кровь Ланнистеров и устремляется на Юг. Оставив безутешную Бриенну в слезах.

Если раны сердечные заживляются, что физическую смерть может победить только Джон Сноу и Беррик Дондаррион (и то не всегда). Другие персонажи такими способностями не обладают, а потому гибнут навсегда.

Судьба хранила дракона Рейгаля, в третьей серии он серьезно пострадал, но выжил. Чтобы погибнуть в 4-й, толком никого не испепелив. Огромные арбалеты и опытный снайпер в лице Эйрона Грейджоя не оставили бедной рептилии никаких шансов - три прямых попадания могучими стрелами убили бедное животное, оставив Дейнерис без важного аргумента в Железный трон.

Игра престолов 8 сезон 4 серия - как снимали эпизод - смотрите онлайн:

Самой же драматичной смертью 4 серии стала гибель Миссандеи. Верная соратница Дейнерис была пленена Эйроном и доставлена в Королевскую Гавань в качестве заложницы. Однако Дейнерис не согласилась сдаться, чем бы спасла жизнь Миссандеи, а потому Гора отрубил девушке головую Последними словами бывшей рабыни стали "Дракарис" то есть "Драконий огонь".

На этом 4 серия заканчивается, все самое интересное произойдет в 5 серии. Резня.