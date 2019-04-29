Игра престолов 8 сезон 3 серия: Обзор третьего эпизода - что было и что будет

08:58 29 апреля,

Девочка решает / HBO

Треть заключительного сезона сериала "Игра престолов" - позади, впереди - 3 серия и все самое интересное. Подробности 3 серии 8 сезона GoT, как всегда, - на Без Табу.

После первых двух разговорных серий нам наконец-то предъявили то, чего все и ждали - схватку живых и мертвых.

И уж тут не нужны никакие спойлеры - о долгожданной битве под стенами Винтерфелла говорили все прошлую серию герои "Игры престолов" - кто у камина, а кто и на свежем зимнем воздухе. Об этом нам рассказал финал второго эпизода и трейлер первого. Да и смена режиссера, в конце концов.

Вместо мастера бесед Дэвида Наттера теперь всем рулит Мигель Сапочник - тот самый парень, который подарил нам самую яркую битву в истории как телевидения, так и кино (простите, Гладиатор и Храброе сердце). Именно Сапочник снимал "Битву бастардов", а теперь за почти полтора часа экранного времени явил на суд многомиллионной аудитории битву с ордой зомби. Главная интрига серии - кто из героев погибнет, а кто останется в живых. Также мы наконец-то узнаем - как проявят себя дотракийцы (спойлер - плохо) и безупречные в снегах, а также - насколько эффективно драконье стекло в открытом бою армий, а не одиночных схватках.

Итак, начнем. Треть заключительного сезона сериала "Игра престолов" - позади. Подробности 3 серии 8 сезона GoT, как всегда, - на Без Табу.

Как снимали 3 серию 8 сезона - смотрите онлайн:

Стоит отметить, что к сражению с Королем ночи люди подготовились хорошо, но орда мелких оживших ублюдков была столь велика, что просто снесла первую линию обороны. Вторую, впрочем, тоже. И только лишь Дейнерис со своим то ли братом, то ли парнем, нормально так пожгли костлявых. Но после пары пролетов и огнеметания их накрыло снежной бурей, из-за чего дорогу домой они найти не смогли. Аж до появления подсветки взлетно-посадочной Красной женщиной. Она, кстати, и зарешала - если бы ведьма не подожгла ров и не создала огненную стену, Винтерфелл бы пал за пару минут. Но даже горящие колья помогли не особо, поскольку мертвецы своими телами создали мостик, по которому и прошли к стенам обители Старков и просто друг по другу начали забираться на высоту.

8 сезон 3 серия - время битвы

А тут еще и Визерион с предводителем Белых ходаков подтянулся. Но для начала в битву не вступал. Да ему и не нужно было, поскольку на земле орда вполне справлялась с задачами, а вот в воздухе статус-кво восстановить было бы неплохо. Поэтому Король ночи и решил погоняться за драконами Дейнерис, но пока безуспешно.

В ходе серии погибли сотни живых и тысячи (если вообще можно о них так говорить) мертвых. В сражении героически пала мелкая Лианна Мормонт. Та самая, что в свое время пристыдила лордов Севера, а с приходом зимы отправила все свои войска к Винтерфеллу и не спряталась от боя.

Зарубили толпой и многократно воскрешенного Берика.

А почти сразу после их смерти начался второй воздушный бой. Король ночи слетел со своего дракона, после чего был поджарен Дейнерис. Но, как оказалось, огонь ему нипочем. Более того, он метнул копье в претендентку на железный трон. Но не попал.

А закончилась серия на том, что почти захватили Джона Сноу. Он также упал с дракона и бежал сражаться с предводителем мертвых, но тот быстро вышел из ситуации - просто обратил всех в зомби. Спасла его Дейнерис, которая сожгла пару сотен мертвецов, но при этом рискнула дракномо - не него запрыгнуло множество скелетообразных тел. Будущую королеву нещадно сбросили, но ее спас верный джорах Мормонт

Люди разрозненно вели локальные стычки в замке. Женщины и дети сидят в подвальчике (там их ждет сюрприз), а мертвецы хаотично гоняют по всему Винтерфеллу в поисках живых, но замок, де-факто, захвачен.

Тем временем засада с ловлей на живца - то есть Брана - оказалась верной идей, однако мертвецы выкосили железнорожденных, а последнего защитникм Трехглазого Ворона - Теона Грейджоя - убил сам Король Ночи. Опьяненный успехом - он решил довести дело до конца и убить Брана, но тут неизвестно откуда выпругнула Арья Старк и любимым кинжалом заколола начальника нечисти. Тот рассыпался на льдинки, а вместе с ним - все Белые Ходоки, Визерион и армия мертвых.

С Весторосом закончили - теперь ждем в Киеве

Вот так вместо кучи главных героев была убита главная интрига - выживут ли живые в схватке с Королем Ночи. Оказалось, что да - виживут. И теперь все силы будут брошены на мирские задачи - захват Железного трона.

Таким образом, 3 серия 8 сезона стала финальной для Скорбного Эдда, Джораха Мормонта , Красной Женщины, Беррика Дондарриона и Короля Ночи, но с ним как раз и прощаемся - совсем скоро он приедет в Киев.

Если тебе вдруг наскучит твой ласковый свет - тебе найдется место у нас. Дождя хватит на всех (с)

Игра престолов 8 сезон - смотрите онлайн трейлер 3 серии:

Напомним, четвертая серия 8 сезона Игры престолов выйдет в ночь с 5 на 6 мая 2019. Первыми ее посмотрят авторы Без Табу и сразу же все расскажут и растолкуют вам.