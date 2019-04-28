Игра престолов 8 сезон - Что будет в третьей серии

13:33 28 апреля,

Третья серия близко

Первые две серии заключительного 8 сезона Игры престолов уже доступны онлайн. Более того, создатели сериала выкатили уже и трейлер третьей серии, намекнув на многое. Подробности читай на Без Табу.

В понедельник, 22 апреля, в эфир вышла вторая серия Игры престолов, накалив до предела ситуацию в заснеженном Вестеросе.

Для тех, кто боится СПОЙЛЕРОВ, скажем, что она на уровне, для тех, кто ничего не боится - рекомендуем наш обзор второй серии, где Арья наконец-то не только орудует мечом, Джейме Ланнистер платит долги прошлого, Дейнерис узнает тайну Джона Сноу, а Белые ходоки таки добрались до Винтерфелла.

Третья серия 8 сезона Игры престолов увидит свет в ночь на следующий понедельник, 29 апреля 2019. После первых двух разговорных серий эта должна стать серией действия и битвы. Оттягивать уже некуда.

Трейлер третьей серии намекает, что будет жарко. Войско Короля Ночи - под стенами Винтерфелла. Безупречные и их союзники готовы к бою - грядет большая битва, которую, собственно, мы и ждали все 8 сезонов.

На жесткое мочилово намекает и смена режиссеров. Дэвид Наттер уступает место в кресле режиссера специально для маэстро битв - Мигеля Сапочника. Именно этот парень снял "Битву бастардов" - самое эпичное побоище в истории телевидения. Теперь он просто обязан превзойти свое же достижение - для этого у него есть огромный бюджет и 122 минуты экранного времени, что почти на 30 минут больше, чем каждая из первых двух серий.

Вполне вероятно, что уже в третьей серии мы попрощаемся со многими полюбившимися персонажами. Второй эпизод намекает, что в числе прочих это будет Бриенна Тарт - ее было слишком много и это точно не просто так. Также меч шоураннеров занесен над головой Джейме Ланнистера - он прошел круг и из циничного убийцы из первого сезона превратился в само добро. Такие изменения в "Игре престолов" - сигнал, что песенка героя спета. Хотя, у Джейме не закрыт гештальт с Серсей и Брон еще не доехал, так что - шанс выжить есть.

Игра престолов 8 сезон - смотрите онлайн как снимала 3 серию:

Напомним, всего у 8 сезона "Игры престолов" будет 6 серий: 1 серия 14 апреля (15 апреля - в Украине) , 2 серия - 21 апреля (22 в Украине и так далее), 3 серия - 28 апреля, 4 серия - 5 мая, 5 серия - 12 мая, 6 серия - 19 мая.