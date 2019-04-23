Игра престолов 8 сезон 2 серия: лучшие МЕМЫ
Игра престолов 8 сезон 2 серия: лучшие МЕМЫ
21 апреля вышла вторая серия Игры престолов. Фанаты много что увидели, много что узнали и много чего выразили в мемах. Собрали для вас лучшие из них.
Звездой эпизода стал старина Тормунд, рассказавший о своей тяге к вкусному и полезному...
....великанскому молоку.
И большим женщинам. Бриенна Тарт, берегись.
Любви искала и Арья Старк.
Она очень тонко намекала на свои желания.
А, может, это была не Арья?
Однако серия понравилась не всем.
Но интрига все же осталась.
А если говорить о серии кратко....
Если же хотите узнать больше и не боитесь спойлеров, хотя, какие спойлеры - серия уже вышла, вот вам обзор второго эпизода 8 сезона.
Третья серия 8 сезона Игры престолов выйдет в эфир 28 апреля (по киевскому времени - 29.04.2019) - обзор этого и всех следующих эпизодов, а также свежую порцию мемов ждите на Без Табу.
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