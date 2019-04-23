Игра престолов 8 сезон 2 серия: лучшие МЕМЫ

Игра престолов 8 сезон 2 серия: лучшие МЕМЫ

21 апреля вышла вторая серия Игры престолов. Фанаты много что увидели, много что узнали и много чего выразили в мемах. Собрали для вас лучшие из них.

Звездой эпизода стал старина Тормунд, рассказавший о своей тяге к вкусному и полезному...

....великанскому молоку.

И большим женщинам. Бриенна Тарт, берегись.

Любви искала и Арья Старк. Она очень тонко намекала на свои желания. А, может, это была не Арья? Однако серия понравилась не всем. Но интрига все же осталась. А если говорить о серии кратко....

Если же хотите узнать больше и не боитесь спойлеров, хотя, какие спойлеры - серия уже вышла, вот вам обзор второго эпизода 8 сезона