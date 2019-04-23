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Игра престолов 8 сезон 2 серия: лучшие МЕМЫ

15:38
Игра престолов 8 сезон 2 серия: лучшие МЕМЫ - фото 1
Игра престолов 8 сезон 2 серия: лучшие МЕМЫ

21 апреля вышла вторая серия Игры престолов. Фанаты много что увидели, много что узнали и много чего выразили в мемах. Собрали для вас лучшие из них.

Игра престолов 8 сезон: лучшие МЕМЫ

Звездой эпизода стал старина Тормунд, рассказавший о своей тяге к вкусному и полезному...

Игра престолов 8 сезон 2 серия: лучшие МЕМЫ - фото 180003
....великанскому молоку.
Игра престолов 8 сезон 2 серия: лучшие МЕМЫ - фото 180004
И большим женщинам. Бриенна Тарт, берегись.
Игра престолов 8 сезон 2 серия: лучшие МЕМЫ - фото 180005
Любви искала и Арья Старк.
Игра престолов 8 сезон 2 серия: лучшие МЕМЫ - фото 180006
Она очень тонко намекала на свои желания.
Игра престолов 8 сезон 2 серия: лучшие МЕМЫ - фото 180007
А, может, это была не Арья?
Игра престолов 8 сезон 2 серия: лучшие МЕМЫ - фото 180008
Однако серия понравилась не всем.
Игра престолов 8 сезон 2 серия: лучшие МЕМЫ - фото 180009
Но интрига все же осталась.
Игра престолов 8 сезон 2 серия: лучшие МЕМЫ - фото 180010
А если говорить о серии кратко....
Игра престолов 8 сезон 2 серия: лучшие МЕМЫ - фото 180012
Если же хотите узнать больше и не боитесь спойлеров, хотя, какие спойлеры - серия уже вышла, вот вам обзор второго эпизода 8 сезона.
Третья серия 8 сезона Игры престолов выйдет в эфир 28 апреля (по киевскому времени - 29.04.2019) - обзор этого и всех следующих эпизодов, а также свежую порцию мемов ждите на Без Табу.
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