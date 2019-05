Холостяк-9 сезон: Список участниц и их биографии

22:35 10 мая,

Холостяк 9 - биографии участниц шоу / СТБ

Новый 9 сезон шоу "Холостяк" в разгаре, и главный герой программы уже начал подбирать себе самую красивую девушку. Но что же известно об участницах шоу? Откуда приехали девушки, о чем мечтают и каким видят своего мужчину - читай в материале Без Табу.

На телеканале стартовало шоу "Холостяк"-9 с главным редактором XXL Украина Никитой Добрыниным. Рассказываем, какие девушки прошли кастинг на шоу и будут добиваться любви Добрынина и пытаться приручить холостяка со стаже

Холостяк-9 сезон - полный список участниц проекта

Первой идет участница, последней покинувшая шоу Холостяк

В 10 выпуске Холостяк 9 - 10 мая - розы не хватило Марина - с формулировкой "за отсутствие эмоций"

Холостяк-9 участницы: Марина

21-летняя Марина из Кролевца в Сумской области учится в КНУКиИ на журналистике, и уже раблтает СЕО и моделью. Ее хобби - путешествия и умеренно пассивный отдых. Она мечтае свободно перемещаться по миру без проблем с визами, офис в Европе или Америке, просто жить в кайф и научиться понимать, от чего получает истинное удовольствие и счастье.

Идеал мужчины: пока нет такого.

3 мая 2019 в 9 выпуске досрочно шоу покинула Оля, девушка в сбежала в слезах, не дожидаясь церемонии роз.

Холостяк-9 участницы: Оля

25-летняя Оля из Киева закончила исторический факультет КНУ имени Тараса Шевченко, работает журналистом, обожает бокс и формулу-1. Мечтает завести семью и стать звездой спортивной журналистики.

Идеал мужчины: Льюис Хэмилтон.

26 апреля 2019 в 8 выпуске шоу розы не хватило словоохотливой Наташе

Холостяк-9 участницы: Наталия

23-летняя Наталия из Харькова закончила Национальный фармацевтический университет. Работает провизором в аптеке; занимается торговлей на криптовалютной бирже. Хобби Наталии - мотивационные тренинги, а также тренинги личностного роста; чтение книг по психологии; активное времяпровождение и адреналин: сноубординг, снорклинг, дайвинг, прыжки с банджи, с парашютом; кулинария. Ее цель в жизни - счастливая семья.

Идеал мужчины: любимый, любящий, заботливый, мужественный, инициативный, мудрый, сильный духом, лидер, достойный, верный, моногамный, интеллектуальный, с хорошим чувством юмора, любящий детей и желающий семейной жизни, состоятельный, открытый к новому, любящий путешествовать – лучший альфа-самец.

***

19 апреля 2019 Никита изгнал Элизабет Барая

Холостяк-9 участницы: Элизабет

24-летняя Элизабет из Италии - лингвист, 3 года проучилась в Università degli studi di Napoli Orientale, но не окончила. Она работает заведующей отделом обуви в сети магазинов Salvatore Ferragamo SPA. Хобби девушки - дегустирование вина и мода. Она мечтает открыть свой шоурум или магазин, о семье с двумя детишками и одним мопсом.

Идеал мужчины: Райан Гослинг.

12 апреля 2019 шоу покинула Вика

Холостяк-9 участницы: Виктория

25-летняя Виктория из Луганска работает старшей бортпроводницей в компании МАУ. Отца зовут Александр, маму - Лилия, которая работает в сфере красоты. Она мечтает состоятся как женщина во всех смыслах. Хобби - путешествия.

Идеал мужчины: Отец.

Вместе с Викой завершилась история Юли на проете

Холостяк-9 участницы: Юлия

25-летняя Юлия из Кременчуга имеет высшее экономическое образование Она владеет интернет-магазином нижнего белья. Ее хобби - спорт. Она мечтает стать самой успешной бизнес-вумен, быть хорошей мамой и идеальной женой для своего мужа.

Идеал мужчины: взрослый, высокий брюнет, перспективный и с чувством юмора.

Холостяк-9 участницы: Дина, покинула шоу после 4 выпуска, 5 апреля 2019

22-летняя Дина из Одессы работает помощником депутата. Она учится в Одесской юридической академии Сергея Кивалова. Ее отец Василий – частный предприниматель. Хобби у Дины - саморазвитие, чтение... Она старается найти свое место в жизни; полюбить; найти человека, с которым будет добиваться совместных целей; мечтает любить и быть любимой.

Идеал мужчины: Брэд Питт. Важные качества: наличие цели в жизни, уважение к своей женщине, лидерство, надежность, воспитанность, чувство юмора, умение признавать свои ошибки.

Холостяк-9 участницы: Анастасия выбыла в 4-м выпуске 29.03.2019

23-летняя Анастасия из Львова работает продавцом-консультантом. Он проучилась 4 курса в НУ ЛП на химика-технолога, но не окончила. Ее хобби парикмахерское искусство, бег и гастрономические туры. В жизни девушка хочет быть счастливой, найти человека по душе, с которым создаст собственную семью; развиваться, начать путешествовать, иметь возможность помогать родителям финансово.

Идеал мужчины: высокий брюнет, харизматичный, финансово обеспеченный.

Холостяк-9 участницы: Нина выбыла в 1-м выпуске 08.03.2019

27-детняя Нина из Запорожья работает переводчиком с английского языка. Ее мама Людмила — мастер производственного обучения, Днепрорудненский профессиональный лицей; папа Сергей — директор этого же лицея; брат Владислав — инженер подземных разработок, Запорожский железорудный комбинат. Ее хобби - литература и языки. Он хочет создать крепкую семью, построенную на взаимной и честной любви.

Идеал мужчины: высокий, хорошо сложенный, уверенный в себе мужчина; сексуальный, умный, с чувством юмора, душа компании, целеустремленный, харизматичный, в меру серьезный, сильный, с большим и добрым сердцем.

Холостяк-9 участницы: Алина выбыла в 1-м выпуске 08.03.2019

28-летняя Алина по професии врач. Она училась в УМСА г. Полтава и в в ПМГМУ им. Сеченова в Москве, и решила стать пластическим хирургом. Она увлекаетсятся танцами, английскм, книгами, прогулками, модой, фотографией, путешествиями, личносным и бизнес ростом. Алина стремися открыть свою клинику пластической хирургии; проводить мастер-классы для специалистов, запустить свое телевизионное шоу или YouTube-канал и весь этот успех разделять со своей семьей; найти мужа.

Идеал мужчины: надежный, умный, уверенный, с чувством юмора, высокий, заботливый, с хорошим ароматом, стремящийся к семье, а не к саморазрушению в виде вечно голодного самца.

Холостяк-9 участницы: Марго выбыла в 1-м выпуске 08.03.2019

21-летняя Марго из Кировоградской области уже работает тамадой-ведущей во время учебы в МГУ, г. Одесса на кафедре кино и телевидения. Мама Татьяна и папа Сергей у Марго пасечники. Марго хочет достичь успеха в своем деле: ведущая мероприятий, радиоведущая, работа на ТВ.

Идеал мужчины: желательно не ниже 175 см и не менее 72 кг; чтобы не был упрямый и ценил в девушке не только 90-60-90

Холостяк-9 участницы: Валерия выбыла в - выпуске .03.2019

29-летняя Валерия из Киевской области работает менеджером по продажам. У нее образование юриста, на досуге она предпочитает заниматься чтением, катанием на велосипеде и готовкой. Валерия стремится научиться кататься на вейкбординге, попутешествовать на машине, выучить английский, пойти на кулинарные курсы и рисование, найти половинку, которая разделит начинания или поддержит в них.

Идеал мужчины: интересующийся, харизматичный и смешной добряк, откровенный и искренний, рядом с которым будет чувствовать себя хорошо и спокойно.

Холостяк-9 участницы: Анна выбыла в 4-м выпуске 29.03.2019

28-летняя Анна из Николаева закончита Черноморский государственный университет имени Петра Могилы, по специальности "Финансы и кредит". Работает она по специальности - экономистом. Девушка мечтает определиться с идеей для собственного бизнеса и быть успешной. Свои мечтв расставляет так: семья, карьера, путешествия.

Идеал мужчины: привлекательный, интеллектуально развит, но не зануда; с хорошим чувством юмора, преданный и верный; уважающий женщин, любящий детей, имеющий свое мнение и позицию; умеющий правильно расставлять приоритеты.

Холостяк-9 участницы: Лиза выбыла в 1-м выпуске 08.03.2019

У 20-летней Лизы из Харькова папа Константин – частный предприниматель, а мама Светлана – отдыхает. У Лизы незаконченное высшее образование, ХПИ, инженер-технолог интегрированных технологий химической промышленности. Девушка пока что получает основной доход будучи блогером. Ее хобби - танцы хип-хоп. Она мечтает самореализироваться в этой жизни.

Идеал мужчины: с чувством юмора, внимательный.

Холостяк-9 участницы: Настя выбыла в 1-м выпуске 08.03.2019

19-летняя Настя учится в Киеве в Университете Шевченко на социологии. Ее мама Елена – старший научный сотрудник, папа Павел – заведующий отделением урологии, хирург-уролог, брату Юре (по маме) 6 лет, сестре Маше (по папе) — 5 лет. Ее хобби чтение и танцы, а цель в жизни - профессиональная самореализация.

Идеал мужчины: умный, не заносчивый и не самовлюбленный, с чувством юмора (остроумный), мужественный.

Холостяк-9 участницы: Елизавета выбыла во 2-м выпуске 15.03.2019

23-летняя Елизаветта из Одессы работатет врачом-стоматологом и получала образование в Одесском медицинском университете. Ее мама Лариса работает кондитером, отец Олег – врач-педиатр, сестры Тома и Катя – врачи-стоматологи. Ее хобби - конный спорт, косметология, рисование.Она мечтает стать самостоятельным и успешным человеком и завести семью.

Идеал мужчины: умный, веселый, добрый, заботливый и уверенный в себе.

Холостяк-9 участницы: Лилия

21-летняя Лилия из Днепра работает помощником дизайнера. Ее хобби - книги, музыка, иностранные языки, психология. Лилия мечтает "встретить своего человека".

Идеал мужчины: умный, добрый, с красивой улыбкой.

Холостяк-9 участницы: Лиля выбыла в 3-м выпуске 22.03.2019

28-летняя Лиля из Харькова работатет менеджером по продажам в интернет-магазине. Ее мама — Виктория Николаевна — работает на рынке "Барабашово", где продает сверла, якоря, балеринки. Ее хобби собирать сахарные стики, собирает пазлы, смотреть сериалы. Ее цель - дом на берегу моря, семья, мужчина-партнер, дети.

Идеал мужчины: веселый, щедрый, уважающий близких, целеустремленный.

Холостяк-9 участницы: Катя выбыла в 1-м выпуске 08.03.2019

26-летняя Катя живет в Абу-Даби. Закончившая институт журналистики Тараса Шевченко девушка работает учителем танцев живота. Ее отец Олег – руководитель в авиакомпании, мама Татьяна – домохозяйка, сестра Лиза – школьница. Ее хобби - путешествия, ролики. Она и дальше намерена развиваться в танцах.

Идеал мужчины: добрый, уверенный в себе, стабильный, смешной и веселый.

Холостяк-9 участницы: Юля выбыла в 3-м выпуске 22.03.2019

24-летняя Юля из Днепра училась в днепровском университете на социолога, работатет администратором спа-салона и пишет картины на заказ. Ее хобби - рисование, спорт, пение. Своей целью в жизни она считатет Porsche синий (и не один), квартиру и квартиру за границей.

Холостяк-9 участницы: Яна выбыла в 1-м выпуске 08.03.2019

22-летняя Яна из села в Запорожской области не работатет, но зато учится в институте прокуратуры и уголовной юстиции НЮУ Юрослава Мудрого. Ее хобби - чтение, кулинария, кино, оформление бровей. Она мечтает окончить университет с красным дипломом, найти высокооплачиваемую работу – на ближайшее будущее; цель жизни – быть счастливой и делать счастливыми окружающих.

Идеал мужчины: папа; любящий, заботливый, надежный.

Холостяк-9 участницы: Каролина выбыла в 3-м выпуске 22.03.2019

25-летняя Каролина из Николаева работает моделью и владеет интернет-магазином. Ее мама живет в США, а брат в Корее. Ее мечта - счастливая и любящая семья; квартира в Киеве, "Лексус RX", свой ресторан.

Идеал мужчины: тот, с кем будет чувствовать себя счастливой; верный, преданный, любящий, готовый на поступки ради любимой девушки, у которого есть семейные ценности.

Холостяк-9 участницы: София

22-летняя София из Киева не работает, учится на филолога и ресторанного менеджера. Интересуется дизайном одежды, написанием поэзии и прозы; изучением натуральной и декоративной косметики, психологией. Мечтает стать признанным дизайнером одежды или стилистом не только на территории стран СНГ, а и на западных просторах; получить работу в Vogue; встретить своего человека и задарить его любовью.

Идеал мужчины: надежный, целеустремленный мужчина, обладающий волей характера; с чувством юмора, с темпераментом и умением промолчать.

Холостяк-9 участницы: Дана выбыла в 1-м выпуске 08.03.2019

23-летняя Дана живет в Торонто в Канаде. Она закончила University of Windsor; Bachelor of Business Administration & Computer Science; Minor in Communications; Film & Media. Работает маркетинг и PR-менеджером. Она любит фотографировать и снимать видео. Мечтает реализовать свой потенциал; найти себя и своего человека, с которым можно будет построить не только крепкую семью, а и собственную империю.

Идеал мужчины: умный, честный, с чувством юмора, амбициозный, целеустремленный.

Холостяк-9 участницы: Дария

20-летняя Дария из Киева - ведущий мастер по волосам, наставник по обучению. Она закончила Академию парикмахерского искусства Erteqoob. Хобби для нее – любимая работа. Дария мечтает открыть свое бьюти-пространство (возможно, по франшизе), также уютную кофейню в Лондоне; увидеть Нью-Йорк.

Идеал мужчины: непьющий, некурящий.

Холостяк-9 участницы: Александра выбыла в 1-м выпуске 08.03.2019

28-летняя Александра из Харькова работает управляющей фитнес-клуба, также менеджером по продажам в семейном туристическом агентстве. Хобби для нее - спорт, путешествия, чтение, поэзия. Она мечтает создать счастливую семью.

Идеал мужчины: честный, прямолинейный, с хорошим чувством юмора, уважающий женщину.

Смотрите шоу Холостяк каждую пятницу в 20:00. Не пропустите!