Холостяк 9 сезон, выпуск 10 - Знакомство с родителями. И детьми

19:45 13 мая,

Холостяк 9 - 10 выпуск срывает покровы

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После бегства Оли в предыдущем выпуске Холостяк 9 - на проекте остались лишь 4 девушки. Это Марина, Даша, Лиля и София.

Если ранее испытания были в основном для девушек, то в 10 выпуске проверять уже будут холостяка Никиту Добрынина, ведь начинается этап знакомства с родителями.

В родном Днепре перед знакомством с родителями Лиля в надежде снять напряжение первым делом решила на правах экс-баристы приготовить Никите кофе. В кругу же семьи Лиля оказалась подвержена троллингу сестры и подшучиваниям родителей. Например, сразу заявили, что Лиля потолстела, сестра сказала, что скучала по ней как по домашнему котику, который не особо любит убирать за собой, мама отметила диковатость дочери в отношениях с парнями, в общем, никакого заигрывания и сватовства с возможным будущим зятем.

Холостяк 9, выпуск 10 - Лиля вводит Никиту в курс дел в своей семье

Несмотря ни на что, члены семьи Никиту одобрили, и убедили, что над некоторыми чертами характера Лили надо крепко задуматься.

Далее холостяк рванул в Сумы на знакомство с работой, коллегами, друзьями семьей Марины. Оказалось, что Марина и Никита познакомились 4 года назад на лекции Никки перед студентами, а перспективу жизни и работы в Париже Марина променяла на участие в проекте Холостяк 9. Затем очарованного Никиту ждал отрезвляющий сюрприз - встреча с родителями и сыном Марины.

Холостяк 9, выпуск 10 - Никита и дети

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Все близкие Марины отметили блеск в ее глазах и румянец на щеках. Мама Марины огласила свою позицию, что до 25 лет у Марины уже должны быть дети, да и оба родителя мечтают о внуках. Никита же отметил, что с Мариной ему спокойно и комфортно, но нет страсти.

София привела Никиту в школу шитья шить футболки с ее сердцем и ключом от него. Когда срезы на ткани оказались кривыми, а строчки с дырами, Соня распсиховалась и хотела уже все бросить, но Никита сел за швейную машинку и спас ситуацию. При встрече с семьей София забыла поздороваться с мамой, а за столом все время норовила ее остановить и одернуть, что Никиту смутило и насторожило. Мама же назвала холостяка аккуратистом и педантом, совсем как отец Софии.

На вопрос Никиты об учебе мама заявила, что учебу бросить ей никто не позволит, не была уверена, готова ли Софья к семье, по ее словам бывший женатый мужчина Сони оказался еще и судимым, а сама дочь была охарактеризована как глубокая, необычная и неординарная девочка. Сестра же подтвердила закомплексованность Сони и ее склонность копаться в себе и отговаривать от отношений с собой.

Встреча с родителями Даши вышла самой яркой - шашлыки, природа и папа девушки в роли тамады. Все это настроила на откровенность. Девушка рассказаоа, что целовалась с Холостяком уже на первом свидании. Даше это придало уверенности, но только ей - родители застеснялись, а Никита расстроился, что выдали его секреты. Однако неловкость утонула в волне застольного позитива.

Если на предыдущих знакомствах с родителями Никита вел беседу, то в этот раз все было иначе - папа Даши взял юношу в оборот, сначала заставил рубить дрова, потом анкетировал Холостяка. Собственно, как и должен вести себя отец девушки. В итоге отец барышни Добрынина одобрил и даже ввел в свой круг.

Пока мужчины беседовали за дровами - в женском кругу мама Даши выпытала у дочери, что та влюблена. Звезда инстаграма скрывать от мамы ничего не стала и призналась, что влюблена в Никиту Добрынина. Безумно.

Беседа с мамой вскрыла не самый приятный для Никиты момент - она любит доминировать. Холостяк это понял и от противостояния уклонился. Мудрый ход. Мама тут же повела себя как Санса Старк и рассказала Никите, что ее дочь влюблена.

Когда же Никита и Даша остались наедине - Холостяк задал прямой вопрос, нет, не про чувства, а про то, готова ли она создать семью. Тут у девушки появились задние мысли - она сказала, что боится обжечься, ведь у ее мамы это третий брак, а она не хочет так. Это расстроило Холостяка.

***

Когда пришло время видеообращений - Лиля призналась Никите в чувствах. Родители Марины заявили, что одобрили парня, а Марина сказала, что все очень серьезно. Мама Даша посоветовала слушать свое сердце. Мама Софии и сама девушка показали, что в метаниях.

Холостяк 9, выпуск 10 - Лиля на правах любимицы получила розу первой

На церемонии роз девушки традиционно прибыли в вечерних платьях - София в растерянности, Марина - в уверенности, Лиля - в предвкушении (получила розу первой), Даша - в полном спокойствии.

Холостяк 9, выпуск 10 - Даша получила розу №2

Холостяк 9, выпуск 10 - Софию отчитали, но на проекте оставили

В итоге роза не досталась... Марине. Хозяйка модельного агентства покидает проект. Причина - излишняя рассудительность и отсутствие эмоций со стороны Марины. Далее за сердце Холостяку будут бороться Даша, Лиля и София.

Холостяк 9, выпуск 10 - Никита и Марина расстались друзьями

Холостяк 9 выпуск 10 - смотреть онлайн выпуск шоу Холостяк - 10.05.2019