Холостяк 9 сезон 12 выпуск - смотреть онлайн финал - 24.05.2019

Даша или Лиля - кто победит в финале Холостяк 9

Шоу Холостяк 9 - на финишной прямой - в пятницу, 24 мая, стартует 12 финальный выпуск проекта. Все подробности - ищите на Без Табу.

После поездки в Черновцы и знакомства с семьей Никиты Добрынина на проекте Холостяк 9 круг соискательниц сузился до двух девушек. Третьей лишней оказалась киевлянка София.

Теперь на проекте остались две барышни - Лиля Ким и Даша Квиткова. Их везут на моря, где Холостяку и предстоит окончательно определиться с выбором.

Скандал в раю - выяснение отношений - тренд финала Холостяк 9 - 24.05.2019:

Судя по промо-роликам, сделать это будет не просто - почувствовав скорую победу, обе девушки проявили свои теневые стороны, приправив их капризами, слезами и выяснением отношением. Таким образом, похоже на то, что теперь Никите придется выбирать "меньшее из двух зол".

Холостяк 9 12 выпуск - смотреть онлайн анонс финала шоу - 24.05.2019:

Полный выпуск финала Холостяк 9 - смотрите на YouTube в понедельник, 26 мая, после 18:00.