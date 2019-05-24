Владимир Зеленский Тереза Мэй Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Холостяк 9 сезон 12 выпуск - смотреть онлайн финал - 24.05.2019

20:00
Даша или Лиля - кто победит в финале Холостяк 9 - фото 1
Даша или Лиля - кто победит в финале Холостяк 9

Шоу Холостяк 9 - на финишной прямой - в пятницу, 24 мая, стартует 12 финальный выпуск проекта. Все подробности - ищите на Без Табу.

После поездки в Черновцы и знакомства с семьей Никиты Добрынина на проекте Холостяк 9 круг соискательниц сузился до двух девушек. Третьей лишней оказалась киевлянка София.

Холостяк 9 сезон 11 выпуск - Знакомство с родителями Никиты

Теперь на проекте остались две барышни - Лиля Ким и Даша Квиткова. Их везут на моря, где Холостяку и предстоит окончательно определиться с выбором.

Скандал в раю - выяснение отношений - тренд финала Холостяк 9 - 24.05.2019:

Судя по промо-роликам, сделать это будет не просто - почувствовав скорую победу, обе девушки проявили свои теневые стороны, приправив их капризами, слезами и выяснением отношением. Таким образом, похоже на то, что теперь Никите придется выбирать "меньшее из двух зол".

Холостяк 9 12 выпуск - смотреть онлайн анонс финала шоу - 24.05.2019:

Полный выпуск финала Холостяк 9 - смотрите на YouTube в понедельник, 26 мая, после 18:00.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Никита Добрынин Григорий Решетник СТБ Шоубиз Холостяк 9
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Расследование нападений на Стерненко сливают полицейские - фото 1
Одесские полицейские потеряли вещдоки по делу о смертельном нападении на Стерненко
19:00
Тереза Мэй покидает пост премьера - фото 1
Тереза Мэй объявила об отставке из-за Brexit
13:00
Коломойский активно налаживает утраченные политические связи - фото 1
Коломойский сразу после возвращения катался к Авакову, Тимошенко и Грановскому (ВИДЕО)
10:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...