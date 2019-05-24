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Холостяк 9: победительница шоу - Даша Квиткова

Вчера, 23:06
Даша Квиткова - победительница шоу Холостяк 9 - фото 1
Даша Квиткова - победительница шоу Холостяк 9

9 сезон шоу Холостяк подошел к концу и определилась победительница проекта. Большое кольцо и сердце Никиты Добрынина завоевала Даша Квиткова.

В финале проекта Холостяк 9 24 мая 2019 за сердце журналиста и светского льва Никиты Добрынина сражались две девушки - Лиля Ким и Даша Квиткова.

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Холостяк 9: победительница шоу - Даша Квиткова - фото 181586
Холостяк 9 - выбор Никиты Добрынина был тяжелым

 

Победительницей проекта стала Даша Квиткова. Именно ее выбрал Никита Добрынин, предпочтя ее всем другим, включая свою любимицу - Лилю Ким, с которой ездил в Париж и весь сезон оказывал ей знаки внимания.

 

Чем же покорила Холостяка Даша?

Во-первых, в отличие от Лили она была более взрослой и рассудительной.

Во-вторых, Даша была смелее и не боялась говорить о своих чувствах. Охотно отвечала на порывы любвеобильного Никиты.

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В-третьих, для Никиты куда важнее физические ощущения, а не эфемерная надуманность и возвышенные чувства. Холостяк оказался тактильным. И Даша ему полностью подходит. А потому абсолютно логично, что именно Даша получила кольцо с камнем от спонсора.

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Никита Добрынин Григорий Решетник СТБ Шоубиз Холостяк 9
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