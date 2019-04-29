Холостяк 9 сезон 8 выпуск: Откровения содержанки и прощание с альфой

20:20 29 апреля,

Холостяк 9 - смотрим и обсуждаем вместе / СТБ

Пятница - 26 апреля, ровно 20:00 - время отбросить все свои дела и вместе с экспертами Без Табу смотреть и обсуждать свежий 8 выпуск шоу Холостяк 9. Страсти накаляются и ничего упустить нельзя.

Седьмой выпуск романтическо-истерического шоу Холостяк 9 стал фатальным для Элизабет Бараи. Девушка, трудоустроенная в элитном бутике во Флоренции, пресытилась жизнью в городе Данте и мечтала о свидании в Париже, но судьба-злодейка в лице Лили распорядилась иначе. Таким образом, на проекте остались только шесть девушек - уже упомянутая Лиля, Марина, Даша, Наташа, Оля и София.

]Смотрите 8 выпуск шоу Холостяк 9 онлайн - 26.04.2019 - полный выпуск:

С самого старта выпуска шоу задало тон фразой Холостяка: “Девушки начинают что-то выдумывать и стать под сомнения наши чувства”. На секундочку, парень это сказал сразу про всех шестерых девушек. Он, похоже, реально думает, что он в гареме. Впрочем, девушки знали, на что идут - ведь это 9 сезон шоу, где женщины ищут как бы пересесть на иглу мужского одобрения.

Претенденток на сердце Холостяка все меньше - страсти накаляются: Холостяк 9 сезон 8 выпуск

Далее было индивидуальное свидание Оли с Никитой Добрыниным в Бордо. Вернее, в небе над Бордо. Истомленная отсутствием внимания со стороны Холостяка Оля сразу же решила взять быка за рога и попыталась соблазнить молодого человека. Тот не сопротивлялся, но не забыл упомянуть, что считает поведение Оли наигранным и захотел вывести барышню на разговор. Уже на земле за бокалом вина.

Пока Оля и Никита проводили время вместе - остальные девушки томились в домыслах. Они уже поняли, что сердце Холостяка - как то общежитие, а потому иллюзий как будет проходить свидание - не питали.

А Оля тем временем пыталась охмурить Никиту, используя навыки коалы. Все время с Никитой девушка изображала из себя этого зверька, прижимаясь к Холостяку словно это эвкалипт.

Холостяк 9 сезон 8 выпуск: Исповедь содержанки

Тем не менее, разговора по душам избежать не удалось. Оля призналась, что была содержанкой - любовницей женатого богатея. Респектабельный Папик быстро охомутал барышню из провинции и стал для девушки центром ее вселенной. Однако все это было лишь односторонним - сердце девушки было разбито. Она замкнулась в себе и два года истязала себя. Излечить себя она решила черед шоу Холостяк 9. И поцелуи с Никитой. Которые предвидели все остальные пять девушек.

Холостяк 9 сезон 8 выпуск: Просыпется мафия

Следующим этапом стала игра за столом и с Григорием Решетником. “Французские страсти”, но на самом деле - “Мафия”. Все раздали именные карты и девушки должны были показать, как могут играть/обманывать/интриговать. Первой вылетела самоуверенная Наташа, не столько из-за ее игровой роли, скорее девочки просто порадовались такой возможности и не упустили шанс ее выгнать. Уходя, она подарила Никите внезапно приятный поцелуй в щечку. Оле удалось потанцевать с Холостяком, Даша написала ему записку, София не сумела поделиться с ним тайной, а Марина получила приглашение заглянуть с Холостяком в будущее.

Победительницами объявили Лилю и Марину, которые были награждены индивидуальным общением, но с первых секунд нависло неуместное молчание. Никита вынужден был попросить Марину их покинуть, чтобы выяснить отношения с Лилей.

Холостяк 9 сезон 8 выпуск: Лиля под градусом

Сближение, обнимания и нежные взгляды - все это снова убеждает Лилю в особенности их отношений, что так сошлись звезды и весь этот проект только ради них двоих (ага, конечно). В свою очередь, девочки приметили такое особенное отношение Никиты к Лиле, все же три индивидуальных свидания и затяжное личное общение - предел мечтаний всех участниц.

В доме же продолжают бушевать страсти, Наташа провоцирует девушек на скандалы. Внезапное появление Никиты на ярко-алом ретро-авто вызвало восторг у большинства девочек. Натали решила накормить мужчину своей мечты тостами с камамбером и хамоном, остальные же стесненно и неловко наблюдали за этим процессом. Лиля попыталась блеснуть знаниями о Холостяке, уведомив всех, что чай он пьет без сахара. Но на самом деле Никита приехал, чтобы забрать Марину на обещанное свидание. Потому камамбер ушел впустую.

Холостяк 9 сезон 8 выпуск - седовласая Марина получает розу первой

Поездочка выдалась непростой - машина все время дергалась и глохла, Марина удивлялась выдержке Никиты, а он, в свою очередь, удивлялся ее мудрости. Подглядывание в будущее предполагало буквально состаривание, седину, морщины и усы и бороду. Чтобы разрядить обстановку Никита прибег к своему любимому методу - пообниматься в танце, покормить и налить вина. Последовали разговоры о выводке гусей и количестве общих внуков, в итоге, седовласая бабуля Марина получила свежую сочную розу-сохранку.

Холостяк 9 сезон 8 выпуск: Поплачь о нем

Наташа все это время уже привычно лила слезы и ругалась матом, уточняя, что обычно все мужчины у ее ног, а тут она готовит завтрак, а на свидание идет Марина. Софию обвинила в алкоголизме, Дашу снова упрекнула в поцелуе с Никитой у всех на виду. Это и стало ее утешением.

На церемонии роз Никита также присутствовал в своем ретро-виде. Первым делом он выдал цветок Софии. Потом розу получила Лиля. Еще одну розу ожидаемо выдали Оле.

В итоге остались Даша и Наташа. Никита назвал Дашу хитрой и мудрой, но розу отдал. Последняя беседа - с Наташей. Главного резонера шоу Никита забрал на беседу, где и прояснил с ней все вопросы. Наташа покинула проект с высоко поднятой головой, а все другие девушки вздохнули с облегчением.

Холостяк 9 сезон 8 выпуск: Наташа отборолась

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