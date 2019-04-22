Холостяк 9 сезон 7 выпуск: Жесткая Франция и слезы сильных женщин

18:18 22 апреля,

Поцелуй раздора / СТБ

В пятницу, 19 апреля, в 20:00 на канале СТБ стартовал 7 выпуск главного романтического шоу страны - "Холостяк 9". Видео, а также все подробности 7 выпуска сезона - ищите на Без Табу.

Шестой выпуск шоу "Холостяк 9" лишил проект Вики и Юли, а трое новеньких оказались вовсе не участницами, а тайными экспертами - они проанализировали всех девушек, намекнули, что сам Никита Добрынин немного жмот, а также пояснили, кто на проекте ищет любовь, а кто славы. Собственно, их работа и предопределила решение Холостяка.

В седьмом выпуске за сердце Никиты Добрынина продолжат борьбу семь девушек - это Лиля, Марина, Даша, Наташа, Оля, хитрая Элизабет и София, которой дали шанс.

Оправдают ли девушки доверия Холостяка - ответ на этот вопрос предстоит искать во Франции (поскольку шоу снималось осенью, то Нотр-Дам-де-Пари будет еще цел и не поврежден пожаром). Собственно, этому и будет посвящен седьмой выпуск Холостяк 9 (вернее - его часть).

Самое интересное, что в Париж Никита берет только одну девушку - всем остальным придется реветь.

Свидание по достопримечательностям Парижа привело Лилю в полный восторг. Еще бы, разговор о сексе, поцелуи на смотровой площадке и в окрестностях Эйфелевой башни, прослушивание французского шансона в одни наушники, в общем, романтика в избытке. Никита признался, что он хочет удивлять и делать сюрпризы для эмоциональной Лили. Ранее он в попытке удивить свою бывшую жену уже бывал в этих краях, но их отношения восстановлению не подлежали.

Тем временем в замке в Бордо, куда отправились все остальные подавленные и разочарованные участницы, Элизабет со слезами на глазах говорила, что свидание ее мечты получила “вообще левая девушка”, словом, все обзавидовались и обрыдались.

Окрыленная Лиля-почтальон привезла приглашение всем девушкам на бокал вина. Никита надеялся снять накопившееся напряжение в легкой обстановке. В “Винный марафон” ворвалась Наташа, сметая бокал за бокалом. Залпом. Девушки были в шоке. Однако этом были лишь цветочки.

Победившая в диком забеге Наташа, гнавшаяся за индивидуальным свиданием, выиграла 61 бутылку вина, ровно столько, сколько она весит и несколько минут личного общения с Никитой, чтобы высказать свое недовольство. Разговоры о недостатке индивидуальных свиданий Никита воспринял как потерю времени.

В обнимку с Дашей Никита скрылся за деревьями. Их поцелуи у воды не остались незамеченными зоркой подвыпившей Наташей, которая разбушевалась не на шутку. Остальные, потягивая винишко в компании саркастичного ведущего Григория Решетника, всплакнули перед камерами. Лиля спросила Никиту в лицо, что это было за показательное выступление, остальные потупившись молчали.

Никита отморозился, сказав, что все случайно - думал, что никто не увидит. Наташа начала исполнять, Оля сбежала в слезах с фразой "Ты что, вообще охренел", побывавшая в Париже и пережившая там синдром Стендаля Лиля спустилась с небес на землю, осознав, что победа далеко не в ее руках. А сердце Никиты - рандом.

Элизабет отстранилась, Даша попала в изоляцию, которая изредка прерывалась троллингом, а Марина заявила, что уже просто рада тому, что ее вывезли в Бордо.

На утро всех помирила и привела к общему знаменателю кухня. Барышни решились что-то приготовить.

Ну, а пока девочки пыхтели на кухне - София отправилась с Никитой на плановое свидание, но на нем сразу все пошло не так - Холостяк запланировал велопутешествие, но студентка-экономистка, оказалось, не умеет кататься на велосипедах. Пришлось ее учить. Однако учитель из Никиты оказался не особо.

В итоге свидание из велосипедного стало пешим, а тут еще и добавился дождь - любимая погода Сони.

Прогулка сопровождалась серьезным разговором. Никита отметил, что девушка - особенная и не такая как все, в ответ София предъявила Холостяку его показные поцелуи с другими. Ему на этот ответить было нечего - почти как Порошенко на обвинения Зеленского. Выход был найден в объятиях в домике на озерце. Никита повалил Софию на кровать и захотел поцеловать в стиле "Унесенных ветром" только на кровати. Но натолкнулся на отпор и сцену ревности (обоснованную).

Тем временем девушки ударились в рефлексию. Оля заявила, что на грани, Наташа почувствовала, что ее выгонят. Лиля будет бороться дальше, Элизабет пустила все на самотек, а Марина просто двигается дальше.

После перерыва на новости девушек выстроили в ряд на фоне древнего французского особняка. К ним вышел Холостяк и объявил, что должен уединиться с Элизабет. Параллельно Наташа начала всех строить на правах сильной женщины.

На беседе Элизабет закрылась, разговора не вышло, а потом началась раздача роз.

Первый цветок получила Даша с формулировкой, что они с Никитой как Бонни и Клайд. Наташа в этом время чуть не лопнула от показной злобы.

Вторую розу получила Оля, та в своих традициях поставила Никите на вид его косяки, а тот пообещал все-таки организовать для нее индивидуальное свидание. Чуть уже кусала локти Лиля и другие.

Третья роза предназначалась Марине. Решающим фактором стал покладистый характер сумчанки.

Четвертой вышла к Холостяку София и получила розу с формулировкой "посмотрим".

Влюбленную посетительницу Парижа Лилю вызвали пятой и выдали розу. Лиля на правах любимицы стерла со щеки Никиты помаду Даши, позлив коллег.

Далее Никите Добрынину нужно было решать - кого выгнать - Наташу или Элизабет.

Наташа решила рыдать заранее, напомним, это она - сильная женщина. Никита уже почти отправил ее домой, к радости всех остальных. Однако злорадствовали они не долго - невозмутимый Никита все-таки дал Нате розу надежды, а без цветка осталась резидентка Флоренции Элизабет.

Пока Ната рыдала - Никита ставил Элизабет на вид ее двуличную натура и неискренность. С другой стороны - ей из Бордо до Флоренции недалеко лететь. Потому решение Холостяка, в принципе, логично.

Восьмой выпуск шоу, где разбиваются сердца, смотрите через неделю - 26 апреля. После отлучения Элизабет на проекте остаются шесть девушек. Они прощаются с жесткой Францией. Впереди - романтичная Франция.

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Смотрите 7 выпуск шоу Холостяк 9 онлайн - 19.04.2019: