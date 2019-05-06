Холостяк 9 сезон 9 выпуск - Интересная Франция и бегство манипулятора

18:45 06 мая,

Холостяк 9 - смотрите онлайн шоу / СТБ

В пятницу, 3 мая, бросайте все дела и включайте СТБ ровно в 20:00 - в это время как раз начнется 9 выпуск самого романтического шоу страны - Холостяк 9. Все подробности проекта - ищите на Без Табу.

В минувшую пятницу Холостяк 9 осиротел - проект покинула самая разговорчивая его участница - Наташа. Впрочем, есть тут и минусы - теперь никто не будет жестко троллить оставшихся участниц, которые смогут наконец-то структурировать свои чувства и повести борьбу за сердце Никиты Добрынина без отвлекающих факторов.

Новый выпуск начался со странного двойного свидания - Никита позвал на прогулку по Бордо Дашу и Софию. Обе девушки идею Никиты Добрынина не одобрили, а потому все время дулись на Холостяка и на соперницу. Обе закрылись. Особо продвинулась в этом София, которая просто выбесила Никиту, который утвердился в мнении, что барышня излишне надуманная. Даша же решила подыграть и даже согласилась покататься на карусели ради общего дела. Но не помогло.

Холостяк 9 сезон 9 выпуск - Свидание в Бордо на троих

На личном общении тоже дело не заладилось - и Соня сделала громкую заявку на то, что с ее родителями Холостяк знакомиться не будет.

Даша рассказывает об отце-алкоголике, а Никита признается, что на самом деле Влад / Холостяк 9 сезон 9 выпуск

Во время уединения Никита и Даша провели за рассказами о своих настоящих именах и фамилиях, что оба восприняли как очередной важный этап в их общении. Хотя опасения о хитрости Даши Никиту все же не покинули, это не помешало ему подарить ей свой пиджак. К неудовольствию других соискательниц сердца Холостяка.

Придя в дом к девушкам соскучившийся Никита предложил сжигать бумажные розы, проговорив свои обиды.

Первой решилась на откровения Даша, сказав, что единственная обида - недостаток уединения с Никитой, который за кадром возмутился, что об этом кому-кому, а Даше и заикаться не стоило.

Лиля “сожгла” то, что Никита целует и обнимает чужих девушек.

Марина пыталась сжечь свое “шершавое” чувство ревности, на что Никита возразил, что ревность и любовь идут рука об руку, но Марина не готова была признаться ему во влюбленности.

София и тут отличилась - отказалась сжигать розу.

Оля сказала, что она не ревнует, потому что это выбор Никиты и она его принимает. Но в то же время она до сих пор не простила его за историю с телефоном.

Сам же холостяк сжег свою розу молча и в задумчивости, отсрочив свои откровения для участниц.

Холостяк 9 сезон 9 выпуск - Хитрая София

Софию это все развеселило, что Никиту в конец разозлило. Тем не менее, уединившись, в обнимку, София сказала, что в отношениях с ней ее надо принимать целиком и полностью со всеми ее странностями (многочисленными). Трижды спросив, действительно ли Соня думает, что у них ничего не получится, и в очередной раз не получил вразумительный ответ.

Никита же отпустил курение Лили и ситуацию с телефоном, и пригласил Лилю и Олю на самые свежие устрицы. В болото) На самом деле, на устричную ферму.

Оля предварительно традиционно поревела, что Никита отдает явное предпочтение Лиле, и вообще устрицы она не любит, став первой девушкой в истории, кому эти моллюски не по душе.

Холостяк 9 сезон 9 выпуск - Королева драмы

Но за красивым антуражем опять крылись подводные камни. Оля устроила сцену ревности, заявив, что ей не уделяют внимания и не показывают Францию, хотя ее как раз катали на самолете (это аргумент самого Никиты). Лилю это взбесило. Никиту озадачило - он отвел Олю из шато на контрольную беседу, там повторились слезы, сопли и упреки. Бедолага Никита как-то пытался все сгладить, но упорна экс-содержанка была неприклонна, убедив Холостяка, что девушка его не тупо не слышит.

С Лилей было все иначе - они уютно уселись на ту самую скамеечку, где только что были выяснения отношений с Олей. Девушка показала, что ей хорошо рядом с Никитой.

По возвращению Лили и Никиты Оля отважилась на разговор с Холостяком, заявив, что хочет покинуть проект. Разговор с Добрыниным был на повышенных тонах. Оля разрыдалась - Никита принялся успокаивать, сообщив, что девушка для него важна. Пикантности сцене ревности добавляло то, что Лиля была рядом и все слышала. Девушка расстроилась ужасно.

Холостяк 9 сезон 9 выпуск - Исход

Никита же оставил Ольгу, сказав, чтобы она сама решала, как ей быть дальше.

Оля решила бежать.

Трое других девочек ждали, чем все разрешится - они увидели убегающую Олю, захотели распросить, но увидели лишь то, как та собирает свой чемодан. Молча.

Потребовала машину и попросила, чтобы ее больше не снимали. Пока Оля ругалась с оператором, Никита с Лилей тупо сидели в зале и молчали. В конце концов бусик подъехал к шато и увез бъющуюся в истерике Ольгу.

Девочки бегство Оли осудили, а Даша даже вздохнула с облегчением. Опытные в женских хитростях "холостячки" беглянку раскусили, назвав ее "королевой драмы" и манипулятором. Слезам Оли никто не поверил, а посчитали ее рев попыткой взять под контроль Холостяка.

До церемонии роз "дожили" 4 девушки - Даша, София, Лиля и Марина. Оля сбежала.

Холостяк 9 сезон 9 выпуск - Марина скромничает и первой получает розу

Первой розу получила Марина, напомнившая, что готова к серьезным отношениям. Сам же Никита пока от признаний воздержался, но заметил, что все движется в правильном направлении.

Вторая роза досталась Лиле.

Холостяк 9 сезон 9 выпуск - Лиля доминирует

Третья роза досталась Даше, которая призналась, что влюбилась (но не Никите, а на камеру). Свои чувства сохранила в секрете, взамен рассказала, что является инста-моделью нижнего белья. И неплохо на этом зарабатывает. Никита сказал - лишь бы не проституция, и увлечение девушки одобрил.

Холостяк 9 сезон 9 выпуск - Инста-звезда делает каминг-аут

Софии предоставили возможность - брать розу или нет. Девушка благосклонно согласилась, правда, за Никитой ей пришлось побегать по улочкам Бордо.

Холостяк 9 сезон 9 выпуск - розу брать

В итоге в 9 выпуске никого не выгнали, а проект покинула Оля, которая сбежала сама.

Проект возвращается в Украину. Впереди знакомство с родителями участниц, которые состоятся уже в 10 выпуске на следующей неделе.

Холостяк 9 выпуск 9 - смотрите онлайн анонс - 3.05.2019:

Полностью 9 выпуск 9 сезона Холостяка станет доступен онлайн на ранее понедельника, потому запасайтесь терпением и пытайтесь все представить с помощью статьи на Без Табу.