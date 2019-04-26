Холостяк 9 сезон 8 выпуск - Кто покинул шоу

23:33 26 апреля,

Голос шоу Холостяк 9 завершила борьбу

Ночь с пятницы на субботу - 27 апреля - время прощаться с одной из девушек на проекте Холостяк 9. Кто покинул проект после 8 выпуска - читайте на Без Табу.

Всю неделю авторы Холостяк 9 усиленно намекали, что претенденток для исход две.

Это Лиля Ким, которая все принимает близко к сердцу, а потому - болезненно переживающая поцелую суперлюбвеобильного Никиты Добрынина с другими (всеми остальными участницами, кроме Марины)

И Наташа, которая так усердно доставала всех остальных, что сама столкнулась с эмоциональным выгоранием. Проревев два выпуска, Наташа на церемонии роз осталась без цветка, а по правилам шоу это означает - конец истории.

В итоге Ната осталась и без цветка, и без индивидуального свидания, завершив борьбу на проекте.

Девушка гордо убыла, не показав Холостяку эмоций.

Ну, и сама Наташа не была бы Наташей, если бы за неделю до 8 выпуска не написала про свой провал у себя в инстаграме, таким образом отвесив огромный СПОЙЛЕР, сравнимый для некоторых со спойлерами из "Игры престолов".

Холостяк 9 - в 7 выпуске Наташа получила розу - она оказалась последней для нее на проекте. Оказывается, она их засушивала

"Я 7 недель и почти 2 месяца жила без телефона,книг, поддержки и без ответа на мои чувства со стороны Никиты ... без индивидуального свидания! Очень больно было и тяжело психологически ...никому не пожелаю такого опыта", - написала девушка в соцсети, не забыв сложить губы уточкой, что, видимо, призвано было показать, что у нее все ОК. Надеемся, так и есть.

"Я сожалею,что высветлена на проекте лишь 1 моя грань - скандалы, интриги, расследования, клоунада и умение постоять за себя и сказать в лицо любую правду , не думая при этом как я буду выглядеть перед зрителями! Я считаю в этом искренность и никакого просчета ,но люди почему в вас столько злости??!

У МЕНЯ ВЕДЬ ЕСТЬ ЕЩЁ МНОЖЕСТВО ГРАНЕЙ ! Во мне есть огонь , но есть и тихая гавань. И не стоит делать вывод о человеке, исходя из тв-шоу и уж тем более - не могут все персонажи быть одинаковыми", - постаралась оправдать свое поведение Наташа.

Теперь совершенно ясно дно - на Холостяк 9 будет меньше троллинга и, надеемся, больше романтики. Ну, а языкатой девушки, конечно, будет не хватать.