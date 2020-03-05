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Холостяк 10 - смотреть онлайн 1 выпуск - 6.03.2020

16:33
Макс Михайлюк в предвкушении старта 10 сезона Холостяка - фото 1
Макс Михайлюк в предвкушении старта 10 сезона Холостяка

В пятницу, 6 марта, стартует долгожданный новый сезон шоу "Холостяк". Все подробности 1 выпуска 10 сезона в режиме онлайн - на Без Табу.

Главным героем Холостяк 10 будет американский гражданин - летчик-инструктор Макс Михайлюк.

Холостяк 10 - кто будет главным героем, дата выхода шоу

Именно за сердце пилота, а, возможно, и его руку будут сражаться участницы нового сезона. Среди них будут как скромные красавицы, так и уже раскрученные барышни - звезда второго сезона "Эксов" Лея и трогательная певица Алина, умеющая петь песни Бибера лучше самого Бибера.

Первый выпуск - по традиции, вечеринка "Холостяка", где Максу предстоит сделать нелегкий выбор и сформировать пул претенденденток на участие в борьбе за него, но перед этим каждая из девушек должна сделать Михайлюку подарок-сюрприз. Взамен они потребуют розу первого впечатления.

Начало трансляции на СТБ - в пятницу, 6 марта, в 19:00.

Холостяк 10 - смотреть онлайн 1 выпуск - 6.03.2020:

Текстовый онлайн без купюр - смотрите на Без ТАБУ, а чуть позже на нашем сайте появится в видео первого выпуска.

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СТБ Макс Михайлюк Григорий Решетник Шоубиз
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