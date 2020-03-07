Холостяк 10 - все участницы сезона
Знакомимся со всеми участницами 10 сезона Холостяка, выбирает фавориток и делаем ставки.
После первой вечеринки Макс Михайлюк вручил розы 16 девушкам, хотя планировалось на одну меньше. Предлагаем вам познакомиться с участницами шоу «Холостяк 10":
Аня - 26 лет (Киев) - юрист, дочь богатых родителей, на шоу ее привела мама.
Аня / Холостяк 10
Лея - 27 лет (Киев) - блогер, мастер по маникюру, продает одежду в интернете и "себя" через шоу "Эксы 2". Была встречена всеми девушкамии весьма прохладно, однако Макс решил ее оставить, видимо, по совету продюсеров.
Лея / Холостяк 10
Оля - 22 года (Дружковка, Донецкая обл.) - работает помощницей народного депутата в Верховной Раде Украины
Оля / Холостяк 10
Дана - 21 год (Днепр) - массажист-реабилитолог в своей студии красоты. Копия голливудских звезд 50-х - девушка на первой вечеринке проникла дальше всех и даже смогла раздеть холостяка, но сугубо в массажных целях.
Дана / Холостяк 10
Юля - 22 года (Ровно) - модель и бывшая содержанка, призналась, что встречалась с богатеем из украинского списка Форбс, не существующего в природе.
Юлия / Холостяк 10
Лера - 25 лет (Киев) - работает в интернет-магазине женской одежды
Лера / Холостяк 10
Вика - 26 лет (Полтава) - администратор в PR-агентстве
Вика / Холостяк 10
Кристина - 23 года (Угледар, Донецкая обл.) - последняя работа – детский аниматор, сейчас работает над своим проектом (коллекция нижнего белья).
Кристина / Холостяк 10
Алена - 25 лет (Харьков) - IT-хантер (фриланс рекрутер, HR-менеджер) и стриптизерша в душе. Алена - владелица самых длинных ног десятого сезона Холостяка.
Алена / Холостяк 10
Алина - 24 года (Корец, Ровенская обл.) - менеджер по продажам, стилист, а еще певица и обладательница самого громкого голоса на шоу.
Алина / Холостяк 10
Анастасия - 21 год (Бурынь, Сумская область) - танцовщица \.
Настя / Холостяк 10
Богдана - 25 лет (Киев) - владелица модельного агентства
Богдана / Холостяк 10
Анна - 23 года (Днепр) - художница, знающая не понаслышке, что такое секс втроем. Рассказала об этмо на первом знакомстве з девушками, показав себя дамой открытой.
Анна /Холостяк 10
Лена - 27 лет (с. Маяки, Одесская обл.) - работает в дистрибьюторской компании, руководитель службы качества и квалификации. В пуле претендеток отвечает за рассудительность.
Лена / Холостяк 10
Даша - 23 года (Кривой Рог) - гимнастка, работает в студии элегантного спорта тренером по стретчингу, что бы это ни значило. На первой вечеринке удивила чувственным, но не вульгарным танцем, вызав зависть многих девушек.
Даша / Холостяк 10
Наташа - 25 лет (Днепр) - персональный ассистент и правая рука крупного инвестора в швейцарской инвестиционной компании, также создатель онлайн-курса по обучению личных ассистентов. Обучает и подбирает персональных помощников.
Наташа / Холостяк 10