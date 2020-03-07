Холостяк 10 - все участницы сезона

Холостяк 10 - все участницы

Знакомимся со всеми участницами 10 сезона Холостяка, выбирает фавориток и делаем ставки.

После первой вечеринки Макс Михайлюк вручил розы 16 девушкам, хотя планировалось на одну меньше. Предлагаем вам познакомиться с участницами шоу «Холостяк 10":

Аня - 26 лет (Киев) - юрист, дочь богатых родителей, на шоу ее привела мама.

Аня / Холостяк 10

Лея - 27 лет (Киев) - блогер, мастер по маникюру, продает одежду в интернете и "себя" через шоу "Эксы 2". Была встречена всеми девушкамии весьма прохладно, однако Макс решил ее оставить, видимо, по совету продюсеров.

Лея / Холостяк 10

Оля - 22 года (Дружковка, Донецкая обл.) - работает помощницей народного депутата в Верховной Раде Украины

Оля / Холостяк 10

Дана - 21 год (Днепр) - массажист-реабилитолог в своей студии красоты. Копия голливудских звезд 50-х - девушка на первой вечеринке проникла дальше всех и даже смогла раздеть холостяка, но сугубо в массажных целях.

Дана / Холостяк 10

Юля - 22 года (Ровно) - модель и бывшая содержанка, призналась, что встречалась с богатеем из украинского списка Форбс, не существующего в природе.

Юлия / Холостяк 10

Лера - 25 лет (Киев) - работает в интернет-магазине женской одежды

Лера / Холостяк 10

Вика - 26 лет (Полтава) - администратор в PR-агентстве

Вика / Холостяк 10

Кристина - 23 года (Угледар, Донецкая обл.) - последняя работа – детский аниматор, сейчас работает над своим проектом (коллекция нижнего белья).

Кристина / Холостяк 10​

Алена - 25 лет (Харьков) - IT-хантер (фриланс рекрутер, HR-менеджер) и стриптизерша в душе. Алена - владелица самых длинных ног десятого сезона Холостяка.

Алена / Холостяк 10

Алина - 24 года (Корец, Ровенская обл.) - менеджер по продажам, стилист, а еще певица и обладательница самого громкого голоса на шоу.

Алина / Холостяк 10

Анастасия - 21 год (Бурынь, Сумская область) - танцовщица \.

Настя / Холостяк 10

Богдана - 25 лет (Киев) - владелица модельного агентства

Богдана / Холостяк 10

Анна - 23 года (Днепр) - художница, знающая не понаслышке, что такое секс втроем. Рассказала об этмо на первом знакомстве з девушками, показав себя дамой открытой.

Анна /Холостяк 10

Лена - 27 лет (с. Маяки, Одесская обл.) - работает в дистрибьюторской компании, руководитель службы качества и квалификации. В пуле претендеток отвечает за рассудительность.

Лена / Холостяк 10

Даша - 23 года (Кривой Рог) - гимнастка, работает в студии элегантного спорта тренером по стретчингу, что бы это ни значило. На первой вечеринке удивила чувственным, но не вульгарным танцем, вызав зависть многих девушек.

Даша / Холостяк 10

Наташа - 25 лет (Днепр) - персональный ассистент и правая рука крупного инвестора в швейцарской инвестиционной компании, также создатель онлайн-курса по обучению личных ассистентов. Обучает и подбирает персональных помощников.

Наташа / Холостяк 10