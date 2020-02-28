Женщину из «Эксы 2» делегировали в «Холостяк 10»

Лея мигрирует с "Нового" на "СТБ"

Одна из самых ярких участниц проекта «Эксы 2» - фигурная блондинка Лея – станет участницей 10 сезона шоу «Холостяк».

За неделю до старта нового сезона шоу Холостяк СТБ начал приоткрывать секреты и показал первых участниц. Покорить 34-летнего Макса Михайлюка попробует девушка, которая уже не новичок на телевидении. Эффектная Лея принимала участие в реалити «Эксы-2» и там стала одной из самых заметных участниц. Она не стеснялась демонстрировать свои формы, а также рассказывать, сколько стоило их сделать.

Тогда на проект Лея пришла вместе со своим парнем Виталием. Пара надеялась спасти отношения, но после окончания реалити они расстались. Учитывая все произошедшее на шоу – удивительного в этом нет.

«Я поняла, что это не любовь и не хочу так жить. Почти семилетние отношения закончились в один день. Я хочу быть счастливой. Хочу, чтобы рядом был человек, который меня поддержит и полюбит такой, какая я есть», – признается Лея.

По словам девушки, свою любовь она надеется найти на проекте «Холостяк». Лея рассчитывает, что Макс сможет рассмотреть не только ее яркую внешность, но и большой внутренний мир.

Холостяк 10 - смотреть онлайн анонс 1 выпуска - 6.03.2020:

Холостяк 10 стартует на СТБ уже в пятницу, 6 марта, начало трансляции – в 19:00.