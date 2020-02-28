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Женщину из «Эксы 2» делегировали в «Холостяк 10»

11:45
Лея мигрирует с "Нового" на "СТБ" - фото 1
Лея мигрирует с "Нового" на "СТБ"

Одна из самых ярких участниц проекта «Эксы 2» - фигурная блондинка Лея – станет участницей 10 сезона шоу «Холостяк».

За неделю до старта нового сезона шоу Холостяк СТБ начал приоткрывать секреты и показал первых участниц. Покорить 34-летнего Макса Михайлюка попробует девушка, которая уже не новичок на телевидении. Эффектная Лея принимала участие в реалити «Эксы-2» и там стала одной из самых заметных участниц. Она не стеснялась демонстрировать свои формы, а также рассказывать, сколько стоило их сделать.

Холостяк 10 - кто будет главным героем

Тогда на проект Лея пришла вместе со своим парнем Виталием. Пара надеялась спасти отношения, но после окончания реалити они расстались. Учитывая все произошедшее на шоу – удивительного в этом нет.

«Я поняла, что это не любовь и не хочу так жить. Почти семилетние отношения закончились в один день. Я хочу быть счастливой. Хочу, чтобы рядом был человек, который меня поддержит и полюбит такой, какая я есть», – признается Лея.

По словам девушки, свою любовь она надеется найти на проекте «Холостяк». Лея рассчитывает, что Макс сможет рассмотреть не только ее яркую внешность, но и большой внутренний мир.

Холостяк 10 - смотреть онлайн анонс 1 выпуска - 6.03.2020:

Холостяк 10 стартует на СТБ уже в пятницу, 6 марта, начало трансляции – в 19:00.

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Макс Михайлюк Эксы 2 СТБ Шоубиз
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