Холостяк 10: На шоу готовится кроссовер с Х-Фактором

Алина Ляшук - участница 10 сезона шоу Холостяк / Новый канал

Совсем скоро, а точнее – в пятницу, 5 марта, стартует шоу «Холостяк 10». Создатели шоу скрывают подробности и представляют участниц дозировано.

Ранее стало известно, что за сердце и, возможно, руку Макса Михайлюка на проекте Холостяк 10 будет бороться модифицированная блондинка Лея из второго сезон шоу «Эксы», сегодня же канал СТБ рассекретил имя второй участницы.

Это также звезда реалити-шоу холдинга – Алина Ляшук, в свое время отлично зажигавшая на «Х-факторе».

Алина участвовала в шоу «Х-фактор 7» и ее видео на YouTube собрало больше 15 миллионов просмотров, тем самым войдя в топ-3 самых просматриваемых за все 10 сезонов проекта. Девушка спела песню Джастина Бибера – Boyfriend:

Алина признается, что пение – ее вдохновение и отдушина, но для полного счастья ей не хватает близкого человека рядом. Окзаалось, что сердце девушки все ещё свободно.

«Я слежу за жизнью Никиты Добрынина и Даши Квитковой. Меня привлекают такие отношения – искренние, светлые, позитивные, добрые. Я иду на проект, чтобы ощутить все эти чувства. Хочу и верю, что это будет взаимно. Потому что я верю в этот проект», – делится участница чужим счастьем и надеется на свое.

Чтобы произвести впечатление на Макса, Алина готовит для него особенный сюрприз. Оценит ли Холостяк ее старания и, возможно, именно эта девушка получит от него розу первого впечатления – увидим уже скоро.

Не пропустите первую вечеринку 10 сезона романтического реалити «Холостяк» 6 марта в 19:00 на СТБ.