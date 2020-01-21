Холостяк 10 - кто будет главным героем

Холостяк 10 уже ждет свою единственную

Канал СТБ немного приоткрыл завесу тайны и намекнул, кто же будет главным героем проекта Холостяк 10.

Обычно имя Холостяка - героя нового сезона называется заранее, однако в этот раз автору шоу до последнего держали интригу и раскрыли карты лишь 21 января. Да и то - не совсем.

Итак, новым Холостяком будет пилот, да не простой, а владелец летной школы, причем в США.

Имя этого красавчика не называется, однако участницы уже наверняка влюбились в него по всем остальным признакам.

"Он ставит себе заоблачные цели и достигает их. Он много лет шел к своей мечте – покорить небо за штурвалом самолета. А теперь он хочет летать на крыльях любви", - такого представления главного героя 10 сезона вполне достаточно, чтобы расставить все по местам.

Также СТБ выкатил анонс шоу, где мельком показали Холостяка, но не его лицо. Итак, он мускулист и крепок - в этом напоминает Иракли. Волосы - темные и коротко стриденные - как у Никиты Добрынина. В общем, вполне ОК)

Премьера 10 сезона шоу Холостяк - уже в марте 2020. Будем надеяться, что к тому времени будет больше информации и о самом таинственном пилоте, и о его потенциальных избранницах.

Холостяк 10 - смотреть анонс сезона онлайн - 2020:

Саундтреком к тизеру стала кавер-версия звездного хита Diamonds в исполнении пары, которая также встретилась в популярном телевизионном проекте, Романа Дуды и Веры Кекелии.