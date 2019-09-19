ГПУ "исчезнет". Что будет вместо нее?

ГПУ "исчезнет". Что будет вместо нее?

В четверг, 19 сентября, Верховная Рада приняла закон о реформировании прокуратуры. Что изменится?

Как сообщают СМИ, новый закон предусматривает переименование Генеральной прокуратуры в "Офис генерального прокурора". Кроме того до 1 января 2021 г. приостановится деятельность Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров. И что наиболее важно, нормативно- правовой акт ликвидирует военную прокуратуру и сократит штат следователей.

Напомним, что реорганизация ГПУ началась сразу же после отставки Юрия Луценко. Ранее Рябошапка уволил своего первого зама Юрия Севрука, зама Анжелу Стрижевскую и главу Департамента надзора Владимира Бедрикивского.

До этого из военной прокуратуры был уволен Анатолий Матиос. Его место занял Виктор Чумак.

Кроме того были проведены чистки на местах: своих кресел лишились прокуроры 8 областей Украины.