Госдолг Украины вырос на 1 млрд. За месяц

Госдолг Украины вырос на 1 млрд. За месяц

В сентябре 2019 г. государственный долг Украины возрос на 1 млрд долларов.

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на Минфин.

По данным источника, в течении прошедшего месяца украинский госдолг увеличился на 1,03 млрд долл. По состоянию на октябрь внешний долг составил 1,6 трлн. грн, внутренний - 837,91 млрд грн.

Общая же сумма госдолга равняется 1,758 трлнгрн или 73 млрд долл. С чем именно связана такая динамика - не уточняется.

Ранее мы писали, что в Украине уменьшилась средняя зарплата. В то же время Кабмин намерен облегчить финансовый груз для простого украинца. Во всяком, случае на словах. С такой же инициативой выступил ранее и президент Владимир Зеленский, подав в Раду закон о снижении тарифов. Однако его текст почему-то пока не опубликован на сайте учреждения.

Напомним, Как в СССР?: Гончарук введет "плановую" экономику.