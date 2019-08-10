Отменить гривну: Зеленскому сделали предложение

Отменить гривну: Зеленскому сделали предложение

На сайте президента Украины разместили петицию с требованием заменить гривну на доллар США.

Автором прошения является гражданин Андрощук Сергей. Чем же ему не угодила украинская валюта? Ответ предсказуем.

"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную - доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций и вкладов граждан", – говорится в тексте петиции.

Отметим, что несмотря на апокалиптические прогнозы, пока что гривна сохраняет крепкие позиции. В июле она была признана одной из самых устойчивых валют мира по отношению к доллару.

Как знать, может поэтому петицию пока и подписали лишь 46 человек?

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