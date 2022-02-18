Війна на Донбасі Досьє

Головком ВСУ застеріг мешканців окупованого Донбасу від російських провокацій

Вчера, 18:34
Валерій Залужний - фото 1
Валерій Залужний / ВСУ

18 лютого Росія вигадала нову "забавку" - евакуацію населення тимчасово окупованих територій Донбасу. Ця операція призвела до ще більшої ексалації.

Через загострення на Донбасі головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до жителів тимчасово окупованих територій. Він закликав їх не вірити бойовикам, бо Україна ніяких наступальних дій не планує.

Такий сценарій навіть не розглядають, адже він призведе до численних жертв. Залужний наголосив, що бойовики свідомо обманюють жителів Донбасу та загострюють ситуацію.

Я звертаюся до жителів тимчасово окупованих територій – не вірте брехні окупаційної влади! Вас використовують для ескалації ситуації з метою розв’язання чергового кровопролиття,
– наголосив Залужний.

Головком наголосив, що заяви ватажків бойовиків про нібито наступ ЗСУ та силові сценарії звільнення окупованих територій не відповідають дійсності. Цю інформацію підтвердили в ОБСЄ. Залужний вкотре повторив, що військово-політичне керівництво України не планує і не проводить ніяких наступальних операцій. Використовують лише дипломатію.

Ба більше, навіть зараз, коли бойовики постійно зривають тишу, українські військові відповідають тільки у випадку загрози життю.

"Ми не піддаємося на провокації. Ми не стріляємо по житловим районам, де бойовики цинічно розмістили свої позиції", – додав командувач.

Залужний спростував заяви про диверсійні групи зі складу ООС, що нібито планували підірвати хлор на очисних спорудах в Горлівці.

Звернення Залужного до українців на Донбасі:

Він додав, що пропаганда в ці дні сіє у геометричній прогресії, тому закликав жителів Донбасу вірити тільки офіційним джерелам.

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