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Голос країни 10 - смотреть онлайн 8 выпуск - 8.03.2020

15:40
Голос країни 10 - чем удивит 8 выпуск - фото 1
Голос країни 10 - чем удивит 8 выпуск

В воскресенье, 8 марта, на "Голосі країни-10" стартует новый этап шоу - вокальные бои, где участники команд будут бороться за дальнейшее участие в шоу, исполняя одну песню дуэтом. Все подробности 8 выпуска онлайн на Без Табу.

По результатам первых семи выпусков, где проходили слепые прослушивания, звездные тренеры "Голос країни 10" собрали свои команды в полном составе - у каждого из них по 16 участников. Уже в это воскресенье в 21:00 в эфире телеканала "1+1" вокалисты будут соревноваться за победу, исполняя на сцене одну песню дуэтом.

Голос країни 10 - смотреть онлайн 7 выпуск

По результатам боев в командах тренеров останутся всего 8 участников. Также каждый звездный тренер имеет право на "кражу" - после объявления результатов боя, в течение десяти секунд, он может нажать кнопку и забрать в свою команду того участника, который проиграл.

В это воскресенье на "Голосі країни" будут петь не только участники, но и звездные тренеры. Дан Балан, Тина Кароль, ПТП с NK и MONATIK подготовили для зрителей настоящий вокальный перформанс - тренеры исполнят хит "Dance Monkey" в сочетании с собственными песнями.

Открывать вокальные бои будут участники команды MONATIK: современный гуцул из Карпат Сергей Роман и сын священника Андрей Подкалюк. Они будут петь легендарный хит Elton John "Believe".

Бороться за дальнейшее участие в шоу "Голос країни" будут и одни из самых ярких участниц сезона - художественный руководитель Анастасия Картвелишвили и боди-позитивистка Мариам Жордания. Девушки зажгут главную вокальную сцену страны песней своего звездного тренера NK - "Elefante".

Участники команды Дана Балана вместе со своим тренером подготовят сюрприз для Тины Кароль. В вокальном поединке на сцене юбилейного сезона сельский блогер Сергей Клейнис и победитель проекта "Голос. Діти" Роман Сасанчин исполнят песню Тины Кароль "Не дощ" в необычной аранжировке..

Команда Тины Кароль тоже удивит зрителей сильным вокальным номером: бывший сценарист развлекательных проектов "1 + 1" Юрий Самовилов и радиоведущий Денис Жупник исполнят хит The Weeknd - "The Hills".

Голос країни 10 - смотреть онлайн 8 выпуск - 8.03.2020:

Смотрите вокальное шоу "Голос країни-10" каждое воскресенье в 21:00 на канале "1+1". И онлайн - на Без Табу.

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Потап Настя Каменских DAN BALAN MONATIK Катя Осадчая Юрий Горбунов Шоубиз Голос країни 10
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