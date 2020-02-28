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Голос країни 10 - смотреть онлайн 7 выпуск - 1.03.2020

17:18
Роман Сасанчин станет участником «Голосу країни-10» - фото 1
Роман Сасанчин станет участником «Голосу країни-10» / 1+1

В первый день весны, 1 марта, на "1+1" в воскресном эфире смотрите финальный 7 выпуск слепых прослушиваний шоу Голос країни 10. Смотрите 7 выпуск шоу онлайн - на Без Табу.

Главным событием 7 выпуска шоу станет возвращение на сцену победителя второго сезона «Голос.Діти» Романа Сасанчина. Житель села Садки Тернопольской области несколько стал настоящей звездой, когда драматично победил на проекте.

Голос країни 10 - смотреть онлайн 6 выпуск

Впервые десятилетний Рома пришел на слепые прослушивания семь лет назад. Тогда к нему не повернулся ни один тренер, а когда после завершения выступления все красные кресла развернулись, парень ошибочно подумал, что смог поразить всех звездных тренеров. И только за кулисами мама объяснила, что на самом деле он не прошел дальше в шоу. Тогда мальчик сильно расстроился, и несмотря на слезы и отчаяние, пообещал вернуться. Эта история отозвалась в сердцах многих украинский, Роме писали письма и присылали подарки, чтобы поддержать талантливого ребенка.

Роман, как и обещал, пришел на проект снова и стал участником второго сезона проекта «Голос.Діти». Он смог не только развернуть все красные кресла, но и получить заветный кубок победителя в команде тренера Тины Кароль. После завершения шоу он много гастролировал по Украине. Сейчас Роману Сасанчину 17 лет, он учится в Теребовлянском колледже культуры и искусств и продолжает заниматься любимым делом - музыкой.

Юноша пришел на проект снова, чтобы начать новый этап. Недавно парень столкнулся с проблемой, после которой ему пришлось заново учиться петь - у него произошла мутация голоса: «После победы в шоу я выступал по Украине, но потом голос начал ломаться. Большинство людей, которые знали меня как Рому Сасанчина, сейчас говорят, что я просто похож на него. Мне важно, чтобы настоящий я понравился сейчас людям так, как и прежде», - признался Роман перед выходом на сцену.

Голос країни 10 - смотреть онлайн 7 выпуск - 1.03.2020:

Сможет ли участник повторить свой триумф на сцене уже взрослого «Голосу країни», развернуть все красные кресла и кому из тренеров достанется национальная гордость - Роман Сасанчин, узнаем уже в это воскресенье в 21:00 на канале «1+1».

Напомним, по результатам шестого дня слепых прослушиваний, MONATIKa и ПТП с NK закрыли свои команды. У Дана Балана осталось пять свободных мест в команде, а у Тины Кароль всего два. Сейчас ни один тренер не воспользовался возможностью добавить экстра-участника в свою команду.

Впереди финальный эпизод слепых прослушиваний, и уже скоро станут известны имена всех участников в командах звездных тренеров. Начало прямой трансляции шоу - в 21:00. Смотрите онлайн 7 выпуск Голос країни 10 на Без Табу.

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Тина Кароль Потап Настя Каменских DAN BALAN MONATIK Шоубиз
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