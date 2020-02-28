Голос країни 10 - смотреть онлайн 7 выпуск - 1.03.2020

Роман Сасанчин станет участником «Голосу країни-10» / 1+1

В первый день весны, 1 марта, на "1+1" в воскресном эфире смотрите финальный 7 выпуск слепых прослушиваний шоу Голос країни 10. Смотрите 7 выпуск шоу онлайн - на Без Табу.

Главным событием 7 выпуска шоу станет возвращение на сцену победителя второго сезона «Голос.Діти» Романа Сасанчина. Житель села Садки Тернопольской области несколько стал настоящей звездой, когда драматично победил на проекте.

Впервые десятилетний Рома пришел на слепые прослушивания семь лет назад. Тогда к нему не повернулся ни один тренер, а когда после завершения выступления все красные кресла развернулись, парень ошибочно подумал, что смог поразить всех звездных тренеров. И только за кулисами мама объяснила, что на самом деле он не прошел дальше в шоу. Тогда мальчик сильно расстроился, и несмотря на слезы и отчаяние, пообещал вернуться. Эта история отозвалась в сердцах многих украинский, Роме писали письма и присылали подарки, чтобы поддержать талантливого ребенка.

Роман, как и обещал, пришел на проект снова и стал участником второго сезона проекта «Голос.Діти». Он смог не только развернуть все красные кресла, но и получить заветный кубок победителя в команде тренера Тины Кароль. После завершения шоу он много гастролировал по Украине. Сейчас Роману Сасанчину 17 лет, он учится в Теребовлянском колледже культуры и искусств и продолжает заниматься любимым делом - музыкой.

Юноша пришел на проект снова, чтобы начать новый этап. Недавно парень столкнулся с проблемой, после которой ему пришлось заново учиться петь - у него произошла мутация голоса: «После победы в шоу я выступал по Украине, но потом голос начал ломаться. Большинство людей, которые знали меня как Рому Сасанчина, сейчас говорят, что я просто похож на него. Мне важно, чтобы настоящий я понравился сейчас людям так, как и прежде», - признался Роман перед выходом на сцену.

Голос країни 10 - смотреть онлайн 7 выпуск - 1.03.2020:

Сможет ли участник повторить свой триумф на сцене уже взрослого «Голосу країни», развернуть все красные кресла и кому из тренеров достанется национальная гордость - Роман Сасанчин, узнаем уже в это воскресенье в 21:00 на канале «1+1».

Напомним, по результатам шестого дня слепых прослушиваний, MONATIKa и ПТП с NK закрыли свои команды. У Дана Балана осталось пять свободных мест в команде, а у Тины Кароль всего два. Сейчас ни один тренер не воспользовался возможностью добавить экстра-участника в свою команду.

Впереди финальный эпизод слепых прослушиваний, и уже скоро станут известны имена всех участников в командах звездных тренеров. Начало прямой трансляции шоу - в 21:00. Смотрите онлайн 7 выпуск Голос країни 10 на Без Табу.