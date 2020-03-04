На канале "1+1" в шоу "Голос країни" признали оккупацию Абхазии

Участницу шоу "Голос" представили как "жительницу Абхазии"

После выступления в эфире популярного шоу ватницы из России, "плюсы" в очередной раз угодили в скандал. На этот раз, уже международный.

Во время эфира седьмого выпуска 10 сезона вокального состязания ведущий объявил участницу Анжеду Кансузян, которая приехала из оккупированной части Грузии.

Правда, на факт захвата русскими грузинской территории менеджеры канала внимания не обратили, поэтому и подписали артистку как представительницу Абхазии из села Пшал.

Само собой, подобный зашквар сразу же оказался в центре внимания многих СМИ и журналистов, которые отметили, что в случае представления участницы из "ДНР" как жительницы "отдельного государства", украинцы бы оскорбились.

Естественно, что пострадавшие от военной агрессии РФ грузины на выходку "1+1" весьма обиделись. Особенно с учетом того, что многие из них поддерживали Украину в борьбе против дикого беснующегося и кровожадного соседа.

К слову, "независимость" Абхазии в 1994-м году признали лишь пять стран ООН. Фактически же война в Грузии тогда была обкаткой гибридной агрессии после Карабахского конфликта. С тех пор Кремль поднаторел в создании искуственных противостояний "внутри" других стран с участием российских военных, а в 2008-м отжал у Грузии Северную Осетию. После же, как известно, приступил к реализации своих планов в Украине.