Глава правления "ПриватБанка" попал в больницу

Петр Крумханзл попал в больницу

Руководитель национализированного и отобранного у Коломойского финансового учреждения "ПриватБанк" Петр Крумханзл оказался на больничной койке, куда его привезли медики "скорой" прямо из спортзала. Угрозы жизни чиновника в данный момент нет.

Об этом утром в воскресенье, 24 ноября, заявил пресс-секретарь "ПриватБанка" Олег Серга.

По его словам, Крумханзл собирается вернуться к работе буквально через пару дней, которые уделит отдыху и реабилитации.

- Была необходимость в диагностике и медпомощи. Сейчас председатель правления чувствует себя хорошо, но находится в больнице, - отметил спикер банка.

В то же время одиозный нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский еще вчера утверждал, что Крумханзл слег с инфарктом. Впрочем, как говорит Серга, член Зе команды традиционно для себя соврал.

Как известно, гражданин Чехии Петр Крумханзл был назначен наблюдательным советом "ПриватБанка" 10 января 2018-го. За время своей работы он показал эффективное управление банковским учреждением - "Приват" показывает миллиардные прибыли.

Напомним, в октябре 2019 г. Апелляционный суд Лондона вынес окончательный вердикт в тяжбе ПриватБанка и украинского олигарха Игоря Коломойского. Согласно вердикту Фемиды, бизнесмен должен был заплатить финучреждению 4 млн фунтов стерлингов, 2 млн. – Геннадий Боголюбов и 1,5 млн. - корпоративные ответчики.

Упомянутые экс-владельцы ПриватБанка поспешили выполнить решение Фемиды. Больше об этом читайте здесь.

Однако далеко не все так гладко: намедни Северный апелляционный хозсуд фактически простил долг Игоря Коломойского в размере 7,5 млрд. грн.