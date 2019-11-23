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Коломойский вернет "ПриватБанк" в ближайшее время – заявление

13:30
Коломойский вернет "ПриватБанк" в ближайщее время – заявление - фото 1
Коломойский вернет "ПриватБанк" в ближайщее время – заявление

Украинский олигарх Игорь Коломойский вернет "ПриватБанк" в ближайшее время.

Минфин объявил победу Коломойского. И удалил сообщение

Об этом заявил сам бизнесмен в интервью СМИ.

"Международный валютный фонд знает, что "ПриватБанк" будет возвращен мне в ближайшее время", — сказал Коломойский.

Напомним, после национализации "ПриватБанка" в 2016 г. , Игорь Коломойский несколько лет пытался вернуть себе банк, но безуспешно. Пока президентом не стал Владимир Зеленский. Именно тогда один суд за другим начал принимать решения в пользу бизнесмена. Однако заграничная Фемида была иного мнения.

В октябре 2019 г. Апелляционный суд Лондона вынес окончательный вердикт в тяжбе ПриватБанка и украинского олигарха Игоря Коломойского.

Бизнесмен вместе с Геннадием Боголюбовым был вынужден заплатить банку компенсацию в размере 10 млн. фунтов. Впрочем, сдаваться олигарх не собирается и кто знает, как сложится ситуация в будущем. А это чревато для Украины проблемами. По словам замглавы НБУ Екатерины Рожковой, тяжба между государством и Игорем Коломойским может стать причиной заморозки переговоров с МВФ.

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ПриватБанк Игорь Коломойский Новости Украина
Громадське
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