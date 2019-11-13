Коломойский отдал миллионы ПриватБанку. Узнай за что

Коломойский отдал деньги ПриватБанку. Узнай за что

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов выплатили "ПриватБанку" 10 млн. фунтов компенсации.

Об этом сообщает "Интерфакс- Украина" со ссылкой на пресс-службу финучреждения.

"По решению Апелляционного суда от 15 октября 2019 года, который подтвердил наличие юрисдикции английского суда рассматривать иск "ПриватБанка" относительно мошенничества, совершенного по предварительному сговору лиц, против господина Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, банк подтверждает, что ответчики пока оплатили более 10 млн фунтов стерлингов расходов относительно слушания суда первой инстанции, в Высоком суде Лондона в 2018 году и слушания апелляционной инстанции в Лондоне ранее в этом году", - говорится в сообщении.

Напомним, после национализации "ПриватБанка" в 2016 г. , Игорь Коломойский несколько лет пытался вернуть себе банк, но безуспешно. Пока президентом не стал Владимир Зеленский. Именно тогда один суд за другим начал принимать решения в пользу бизнесмена. Однако заграничная Фемида была иного мнения.

В октябре 2019 г. Апелляционный суд Лондона вынес окончательный вердикт в тяжбе ПриватБанка и украинского олигарха Игоря Коломойского. Согласно вердикту Фемиды, бизнесмен должен был заплатить финучреждению 4 млн фунтов стерлингов, 2 млн. – Геннадий Боголюбов и 1,5 млн. - корпоративные ответчики.