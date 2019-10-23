ПриватБанк vs Коломойский: Суд Лондона вынес окончательный вердикт

Приватбанк vs Коломойский: Суд Лондона вынес окончательный вердикт

Апелляционный суд Лондона вынес окончательный вердикт в тяжбе ПриватБанка и украинского олигарха Игоря Коломойского.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"Ответчиков обязали вернуть промежуточную выплату расходов, уплаченную им банком, по решению суда первой инстанции в прошлом году. Банк должен получить 4 млн фунтов стерлингов от господина (Игоря – прим. ред.) Коломойского, 2 млн фунтов стерлингов от господина (Геннадия – прим. ред.) Боголюбова и 1,5 млн фунтов стерлингов от корпоративных ответчиков", - говорится в сообщении банка.

Напомним, в 2016 г. НБУ признал "ПриватБанк" неплатежеспособным из-за хищений бывших владельцев в размере 5,5 миллиарда долл. Национализация была ключевым требованием МВФ, поэтому государство отстранило Коломойского и Боголюбова от управления активами.

Олигарх несколько лет пытался вернуть себе банк, но безуспешно, пока президентом не стал Владимир Зеленский. Именно тогда один суд за другим начал принимать решения в пользу бизнесмена.

Напомним, Гончарук "заступился" за Коломойского. Что произошло?