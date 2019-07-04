"Cватов" снова запретят. Из-за Сталина

"Cватов" снова запретят. Из-за Сталина

На днях на 1+1 стартовал новый сезон сериала "Сваты". И тут же оскандалился из-за Путина и Сталина. Следовательно, полагают общественные организации, его нужно запретить.

Именно такую просьбу и получило Госкино. Об этом рассказал член экспертной комиссии учреждения Сергей Стуканов.

"В шестом сезоне, который начал показывать телеканал "1+1", появляется портрет президента Путина, Сталина, появляется "Георгиевская лента", которая так же признана враждебной символикой, но уже по другим законам, в частности о декоммунизации. Шестой сезон не должен быть сейчас на экранах", - заявил чиновник.

И тут же добавил, что возможный запрет вполне обоснован.

"Я думаю государственное агентство имеет все основания это сделать, даже не обращаясь к экспертной комиссии", - подчеркнул Стуканов.

Отметим, что сериал "Сваты" был запрещен в Украине с 2017 года из-за российского актера Федора Добронравова, который поддержал аннексию Крыма. Однако в 2019 г. запрет на сериал был снят.