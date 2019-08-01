Украина снимет фильм о Чернобыле. Его выдвинут на "Оскар"

Украина снимет свой фильм о Чернобыле. Его выдвинут на "Оскар"

Украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий анонсировал сьемки фильма о Чернобыльской зоне. Его выдвинут на "Оскар".

По словам творца картины, наш "Чернобыль" - The Anthropocene – задуман как эко-триллер и будет повествовать о двух дозиметристах, работающих в зоне.

Весьма примечательно, что определенный опыт в данной сфере у режиссера уже есть. Слабошпицкий начал профессионально снимать на территории зоны еще в 1997 г. В 2012 он получил премию в Локарно (Италия) за работу "Ядерные отходы".

Мирослав Слабошпицкий

The Anthropocene - новый проект режиссера - уже сейчас анонсирован как фильм, который станет чуть ли не самым дорогим в нашей истории. А вот окупится ли он – другой вопрос. К сожалению, многие отечественные картины проваливаются в прокате. Традиционно первые места по сборам у нас занимают лишь комедии. Так, за прошедшие годы самыми кассовыми признаны фильмы "Я, ты, он, она" и "Скажене весілля".

Напомним, 1+1 назвал русских в Чернобыле от HBO "своими". Разгорелся дикий скандал.