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Украина снимет фильм о Чернобыле. Его выдвинут на "Оскар"

09:28
Украина снимет свой фильм о Чернобыле. Его выдвинут на "Оскар" - фото 1
Украина снимет свой фильм о Чернобыле. Его выдвинут на "Оскар"

Украинский режиссер Мирослав Слабошпицкий анонсировал сьемки фильма о Чернобыльской зоне. Его выдвинут на "Оскар".

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По словам творца картины, наш "Чернобыль" - The Anthropocene – задуман как эко-триллер и будет повествовать о двух дозиметристах, работающих в зоне.

Весьма примечательно, что определенный опыт в данной сфере у режиссера уже есть. Слабошпицкий начал профессионально снимать на территории зоны еще в 1997 г. В 2012 он получил премию в Локарно (Италия) за работу "Ядерные отходы".

Украина снимет фильм о Чернобыле. Его выдвинут на 'Оскар' - фото 185239

Мирослав Слабошпицкий

The Anthropocene - новый проект режиссера - уже сейчас анонсирован как фильм, который станет чуть ли не самым дорогим в нашей истории. А вот окупится ли он – другой вопрос. К сожалению, многие отечественные картины проваливаются в прокате. Традиционно первые места по сборам у нас занимают лишь комедии. Так, за прошедшие годы самыми кассовыми признаны фильмы "Я, ты, он, она" и "Скажене весілля".

Напомним, 1+1 назвал русских в Чернобыле от HBO "своими". Разгорелся дикий скандал.

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Чернобыль фильм Новости кино
Гордон.юа
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