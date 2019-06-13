Госкино запретило показ второго сезона "Сватов"

Второй сезон "Сватов" с Добронравовым находится под запретом

После того, как команде Зеленского удалось восстановить права на трансляцию манипулятивного сериала "Сваты" с участием оккупанта Федора Добронравова, экспертная комиссия при Госкино нашла лазейку для запрета показа хотя бы одного сезона продукта "95 квартала".

Члены комиссии Госкино большинством голосов высказались за отказ в выдаче телеканалу "1+1" повторного прокатного удостоверения на второй сезон "Сватов".

Только лишь один человек проголосовал за дачу разрешения, тогда как двое заявили о конфликте интересов. Остальные 15 членов комиссии за исключением одного отсутствовавшего согласились с тем, что сериал носит антиукраинский характер, поскольку действующие лица-украинцы представлены в образе недалеких малоросов.

Так, программный директор канала "Эспрессо" Мария Гурская на заседании комитета Госкино отметила, что государственные учреждения в некоторых сериях второго сезона подписаны на русском языке, а некоторые вывески - на украинском, из-за чего создается впечатление, что Украина интегрирована в российское пространство.

- Кроме того, сериал развивает в украинцах комплекс неполноценности, унижает их достоинство, поскольку семья героев с украинской фамилией выглядит менее образованнойдеревенщиной, в отличие от семьи с русской фамилией. В случае перемонтирования второго сезона и изменения фамилии героев сериала экспертная комиссия могла бы согласиться на выдачу прокатного удостоверения, - подчеркнула Гурская.

Как известно, запрет на показ сериала "Сваты" отменил Окружной админсуд Киева. Тот самый, что помогает Коломойскому вернуть "ПриватБанк".

С самого же Добронравова, к слову, тоже сняли все запреты на посещение Украины. Добился этого адвокат, выступаювший доверенным лицом Зеленского на президентских выборах. А сразу после разбана зашкваренный актер незаконно смотался в Крым для рассказов о том, что "Украины не существует".

Сами же комики из "95 квартала" поясняют необходимость трансляции "Сватов" тем, что "артисты вне политики". Хотя их же лидер поперся в сферу управления страной и даже стал президентом.