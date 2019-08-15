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Гройсман "возродил" кино: премьер ошарашил заявой - ФОТО

13:35
Гройсман "возродил" украинское кино. Но это не точно - фото 1
Гройсман "возродил" украинское кино. Но это не точно

Владимир Гройсман проиграл. И проиграл с треском. Однако премьер не унывает и продолжает приписывать себе все мыслимые и немыслимые заслуги. В число последних попало и украинское кино.

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"# ПравительствоГройсмана возродило киноиндустрию в Украине. За последние годы мы инвестировали в наше кино 2,3 млрд. грн. 47 украинских фильмов вышли в прокат и еще 119 фильмов - в производстве", - пафосно написал премьер в Facebook.

Гройсман 'возродил' кино: премьер ошарашил заявой - ФОТО - фото 185977

Все бы ничего, но бюджет на финансирование кинопроизводства принимал не Гройсман - это парафия Рады. У премьера роль в этой сфере одна – распределять средства.

Гройсман 'возродил' кино: премьер ошарашил заявой - ФОТО - фото 185978

Гройсман и министр культуры Нищук на сьемках фильма "Захар Беркут"

Также отметим, что это далеко не первый пост Гройсмана на эту тему. Ранее он уже писал о своей поддержке украинского кинопрома. Правда, это было перед выборами. Но видать премьеру уж больно понравился образ "возродителя" кино (аналогия "Порошенко - Церковь). Иначе этот пиар сложно объяснить.

Гройсман 'возродил' кино: премьер ошарашил заявой - ФОТО - фото 185981

Гройсман здоровкается с самураем. Съемки фильм "Шевченко: первый самурай"

А вот с чем не спорит БезТабу-кинолюб, так это с наличием неплохих украинских фильмов.

Правда, с их производством постоянно возникают проблемы. К сожалению, многие из них не окупаются в прокате, а те что и окупаются - часто попадают в скандалы.

Для примера, возьмем картину Зеленского "Я, ты, он, она". Госкино вложило в фильм 17 620 796 грн ( 49 % от производства) и весьма удачно. Лента стала одной из самых кассовых в нашей истории. Однако неприятный вкус остался: увы, но "Я и Ко" является русскоязычным фильмом, а должно быть наоборот. Как результат, в апреле 2019 г. НАБУ начало расследование по этому вопросу.

Гройсман 'возродил' кино: премьер ошарашил заявой - ФОТО - фото 185982

Кадр из фильма "Я, ты, он, она"

Куда неприятнее сложилась история с мультфильмом "Похищенная принцесса" (собрал 35 млн грн в Украине и почти 6 млн долл. за рубежом). Некоторых пользователей сети возмутил тот факт, что картина, снятая при поддержке Госкино, основана на творчестве А.С. Пушкина. И если бы проблема была только в этом!

Гройсман 'возродил' кино: премьер ошарашил заявой - ФОТО - фото 185983

Постер мультфильма "Похищенная принцесса"

Создатели под шумок сделали ребрендинг картины, назвав ее "Руслан и Людмила" . И выдали ее для проката в России... и в оккупированном Крыму.

Гройсман 'возродил' кино: премьер ошарашил заявой - ФОТО - фото 185973

В связи со всем этим возникает вопрос – хорошо ли государство контролирует наш кинорынок? И как он изменится при новой власти?

Будем надеяться, что в обозримом будущем украинское кино и вправду получит свое второе рождение - без ошибок Госкино и пафосных постов в Facebook.

Напомним, Украина снимет фильм о Чернобыле. Его выдвинут на "Оскар".

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Госкино Владимир Гройсман Новости кино Кабмин Кино
Без табу
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