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Гибель МАУ: Тегеран назвал виновника трагедии

22:14
Гибель МАУ: Тегеран назвал виновника трагедии - фото 1
Гибель МАУ: Тегеран назвал виновника трагедии

Официальный Тегеран определил виновника гибели украинского лайнера МАУ, сбитого иранскими военного в январе 2020 г.

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Об этом заявил экс-законодатель Ирана Махмуд Садеки со ссылкой на местное Минобороны.

По словам чиновника, виновником трагедии является оператор ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня "без получения разрешения" в сложившихся в то время условиях. Предположительно, он будто бы не общался с командным центром, полагаясь на "нечеткую информацию" Минобороны, когда принял решение о запуске ракеты.

Отметим, что последний тезис может не соответствовать действительности, т.к. он частично снимает ответственность с верхушки армии Ирана. Дополнительным аргументом в пользу этого утверждения является тот факт, что Тегеран уже неоднократно предоставлял неверные данные о причинах трагедии 8 января.

Что было ранее?

8 января 2020 г. в Иране потерпел крушение украинский самолет компании "МАУ" со 176 людьми на борту, следовавший рейсом "Тегеран-Киев". В результате авиакатастрофы погибли граждане Ирана (82), Канады (63), Украины (11), Швеции (10), Афганистана (4), ФРГ (3) и Великобритании (3).

Позже в американских СМИ появилась информация о том, что пассажирский лайнер был сбит Ираном. Спустя некоторое время президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердили эту версию.

Однако после публикаций западных СМИ и заявлений мировых лидеров, Тегеран пошел на опережение и признал свою вину. Немного погодя президент страны Хасан Рухани попросил прощения у украинского народа и заверил мировую общественность в том, все виновные понесут наказание.

В конце января стало известно об аресте главного подозреваемого в гибели пассажирского лайнера.

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Крушение рейса Тегеран-Киев Иран Боинг МАУ Новости Украина
Радио Свобода
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